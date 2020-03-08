Hayvanseverliğe 7 bin TL ceza

Hayvansever Sevim Arıkan Bartın’ın Okçular köyünde bir arsa kiralayarak kendi imkânlarıyla yaralı ve kimsesiz sokak hayvanları için bir barınak yaptı. 100’e yakın hayvanı burada barındıran Arıkan’ın barınağı şikâyet edildi. Bu şikâyet üzerine yapılan denetimler neticesinde ‘izinsiz inşaat yapmak’ gerekçesiyle 7 bin lira ceza kesildi ve barınağın yıkılması kararı çıktı. Hürriyet’e konuşan Arıkan şunları söyledi:



‘HAYAT OLUYORUZ’



“Önce çöplerin olduğu alanda boş bir alan buldum. Oraya kulübeler yaptım. Orayı şikâyet ettiler. ‘Çöpte hayvan olmaz’ dediler. Ben de bir arsa kiraladım. Buraya kulübeler (40’tan fazla) kurduk. Özel İdare’den geldiler. Çok güzel olmuş ama burada olmaz, yolu yok vs dediler. Söyledikleri hep mantıksızdı. Sonra şikâyet var dediler. Yüzlercesine hayat olmaya çalışıyorum. Köyün dışında bir yer. Yakınında kimsenin rahatsız olacağı bir yerleşim yeri yok. Sadece bir mandıra var. Bu mandıra bize yol da vermedi. Yollarını kullanmamıza izin vermedi. O şikâyet etti. Sonra özel idare bize 7 bin lira ceza kesti. Bu cezaya itiraz ettik. Kulübeler yıkılırsa sokakta kalacağız. Kötü bir şey yapmıyoruz. Yaralı, yalnız, kimsesiz hayvanlar için bir yuva oluşturmaya çalışıyoruz. Yıkım kararı da çıktı. Yıkacaklar. Hayvanseverliğin bu derece cezalandırılması bana çok saçma geldi.”