Hayvanseverlerin tepkisini çekmişti! O levhalar kaldırıldı

Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) Başkanı Erman Paçalı, “Hiçbir mevzuata göre böyle bir suç yok. Köpeklerin tasma ile gezdirilmesine ilişkin 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nde bir düzenleme var ancak bunun ihlali suç değil kabahattir. Ayrıca hiçbir mevzuatta köpeklerin ağızlıkla gezdirilmesine dair bir düzenleme de yok. Hayvan hakları yasaları manipüle edilmemeli” diye konuştu.

Hayvanseverlerin tepkisinin ardından İBB, parklardaki bu levhaları kaldırdı. Paçalı, İBB’nin hızlıca devreye girip tabelaları kaldırmasının olumlu bir gelişme olduğunu söyledi, her türlü hayvan hakkı ihlalinin takipçisi olduklarını belirtti.

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