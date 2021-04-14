MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHayvanseverlerin tepkisini çekmişti! O levhalar kaldırıldı
GeriGündem Hayvanseverlerin tepkisini çekmişti! O levhalar kaldırıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ece ÇELİK / İSTANBUL
Haber Giriş: 14.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Hayvanseverlerin tepkisini çekmişti! O levhalar kaldırıldı

Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
Hayvanseverlerin tepkisini çekmişti! O levhalar kaldırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından bazı parklara asılan ‘Suç işlemeyin. Köpeklerinizi tasma ve ağızlıkla gezdirin. 5119 Sayılı Yasa uyarınca, köpeklerin tasma ve ağızlıksız gezdirilmesi suçtur’ yazılı levhalar hayvanseverlerin tepkisinin ardından toplatıldı.

Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) Başkanı Erman Paçalı, “Hiçbir mevzuata göre böyle bir suç yok. Köpeklerin tasma ile gezdirilmesine ilişkin 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nde bir düzenleme var ancak bunun ihlali suç değil kabahattir. Ayrıca hiçbir mevzuatta köpeklerin ağızlıkla gezdirilmesine dair bir düzenleme de yok. Hayvan hakları yasaları manipüle edilmemeli” diye konuştu.

Hayvanseverlerin tepkisinin ardından İBB, parklardaki bu levhaları kaldırdı. Paçalı, İBB’nin hızlıca devreye girip tabelaları kaldırmasının olumlu bir gelişme olduğunu söyledi, her türlü hayvan hakkı ihlalinin takipçisi olduklarını belirtti.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi