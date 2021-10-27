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Hayvanseverlerden 'kedi kapanı' tepkisi! O kapanlar kaldırıldı

#İstanbul#Bakırköy#Hayvansever

İstanbul Bakırköy'de bulunan bir alışveriş merkezinin yönetimi, hayvanseverlerin iddiasına göre AVM otoparkına kedileri yakalamak için 'Kedi Kapanı' yerleştirdi. Yakalanan kedileri, hayvanseverler bir daha görmediklerini öne sürdü. Yerel hayvan koruma gönüllüsü Arzu Yılandiloğlu "Alışveriş merkezinin otoparkına kediler için kapan kurulmuş. Neden koymuşlar bilmiyoruz ama böyle bir kapan konulması yasal değil." dedi.

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Arzu Yılandiloğlu yaşamını sürdürdüğü Zeytinburnu'ndaki sokak hayvanlarının bakımını üstleniyor. Kendi evinde de 4 kediye bakan 2 çocuk annesi kadın 15 senedir, sokak hayvanlarını besliyor. 45 yaşındaki Arzu Yılandiloğlu geçtiğimiz Cuma günü Bakırköy'deki bir AVM çevresinde besleme yaparken iddiasına göre otoparktaki kapanları fark etti, otoparkta bakımını yaptığı kedileri aradı, bulamadı. Kendi gibi hayvanseverlerin bulunduğu mesajlaşma gruplarında bu durumu paylaştı. Çok sayıda hayvansever duruma tepki gösterdi, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği Ekipleri (HAYDİ) haber verildi. HAYDİ Polisleri kapanlara el koydu.

"AVM OTOPARKINDAKİ 5 KEDİMİZ KAYBOLDU"

Yerel hayvan koruma gönüllüsü Arzu Yılandiloğlu "Alışveriş merkezinin otoparkına kediler için kapan kurulmuş. Biz besleme yaparken tesadüfen gördük. Bu kapanları koyma sebepleri kısırlaştırmak ya da bölgesini değiştirmedir. Neden koymuşlar bilmiyoruz ama böyle bir kapan konulması yasal değil. Şu anda da kapanlara el konuldu ama bizim 5 kedimiz kayıp. Bu 5 kedi nerede? AVM'nin otoparkındaki 5 kedimiz yok. Eğer bu gerçekten kısırlaştırmaya verildiyse geri gelmesi gerekiyor. Kapanların konulduğu yerde 5-6 kedi vardı diğer kısımlarda daha çok kedi vardı." dedi.

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"POLİSE HABER VERMEMİZ ÜZERİNE KAPANLAR KALDIRILMIŞ"

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Arzu Yılandiloğlu "Kapanın içine yemek konulur. Kedi bu kapanın içine girince de otomatik olarak bu kapanlar kapanır. Kediler yakalanıyor atılıyor. Biz de bu konuyla ilgili iyi şeyler hissetmiyoruz. Üzücü bir durum bu. Böyle alışveriş merkezlerinde daha çok duyarlı olmalı. Biz kapanları görünce hayvan polisine bildirdik onlar gereğini yaptı. Bizim polise haber vermemiz üzerine kapanlar kaldırılmış. Polis ekipleri kamera kayıtlarından ulaşıp o kapanlara el koydular. Hayvanların bir mal ya da eşya olmadığını artık bir can olduğunu herkes kabullensin." diye konuştu.

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#İstanbul#Bakırköy#Hayvansever

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