Hayvanseverler Yenikapı'da buluştu

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SOKAK hayvanları ile ilgili Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında düzenlemeler içeren ve temmuz ayında Meclis’te kabul edilerek yürürlüğe giren yasaya tepki gösteren binlerce hayvansever, çeşitli hayvan hakları derneklerinin sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıyla dün Yenikapı Meydanı’nda toplandı. Yasayı protesto eden binlerce vatandaş, “Köpeğime dokunma” yazılı pankartlar ile yasanın geri çekilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Miting alanına girişlerde oluşturulan polis barikatlarında vatandaşların üzerileri didik didik arandı. Yanlarında köpeklerini getiren hayvanseverler ise içeriye alınmadı.

Mitingde hayvanseverlere seslenen Hayvanları Doğayı İnsanları Koruma Derneği (HAYDİKO) temsilcisi Yasemin Yılmaz, “Bu toplum bu masum hayvanların katledilmesine izin vermeyecek. Merhamet mücadelesi bu yanlış karardan dönülünceye kadar devam edecek” dedi.

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ŞARKILARINI SOKAK HAYVANLARI İÇİN SÖYLEDİLER

Mitinge sanat dünyasının ünlü isimlerinden Ajda Pekkan, Seren Serengil, Hande Yener, Sertap Erener, Mustafa Ceceli de katıldı.

Mitingde konuşan ünlü isimler şunları söyledi:

- Ajda Pekkan: “Hayatını kaybeden masum insanlar için nasıl perişan oluyorsak, sessiz kulların maruz kaldığı şiddet bizi yaşatmaz hale getirdi. Bir can bir candır, öldürme yaşat diyorum.”

- Seren Serengil: “2 aydır barınakları geziyorum, hayvanlar ölüyorlar. Anayasa Mahkemesi başkanının bulunduğu mevkinin sorumluluğunu bilerek yasayı iptal etmesini istiyoruz.”

- Mustafa Ceceli: “Bu yasayı koyanlara sesleniyoruz, bugün hayvanlara, yarın insanlara yapılacak. Ölüm fermanı çıkaracaksanız kadın katillerine, çocuk istismarcılarına, tecavüzcülere çıkartın.”

- Sertab Erener: “Yasayla birlikte içimde çığlık koptu, dedim ki birleşmeliyiz. Her kötülüğün sonu iyilikle son bulur, biz onu ezeceğiz çünkü çok daha güçlüyüz.”

Ünlü isimler konuşmalarının ardından sokak hayvanları için şarkı söyledi.

KADIKÖY’DE 18 KEDİ VE BİR KÖPEK ZEHİRLENDİ

- İSTANBUL Kadıköy, Fenerbahçe Mahallesi Rüştiye Sokak’ta sabaha karşı 18 kedi ve 1 köpek kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından zehirlendi. Kadıköy Belediyesi’ne gelen ihbar sonrası olay yerine giden belediye ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesindeki veteriner hekimleri mahallede denetim yapmaya devam ediyor.

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Olayın takipçisi olacağını söyleyen Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı şunları söyledi: “Başka hayvanlar zarar görmesin diye çalışmalarımıza devam ediyoruz. Belediye ekiplerimiz, sokaklardaki zehirleri topladı ve sokağı temizledi. Kimliği belirsiz kişiler tarafından bu canice eylem gerçekleştirilmiştir. İhbarlar emniyet güçlerimize iletilmiştir. Bu vahim durumun takipçisi olacağımızdan da kimsenin şüphesi olmasın.”