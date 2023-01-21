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Hayvanseverler isyan etti: Vicdansızlık cezasız kaldı

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#Köpek#Darp#Kürek
Hayvanseverler isyan etti: Vicdansızlık cezasız kaldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2023 07:00

Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntülerde bir köpeği kürekle döverek öldüren 2 sanığa mahkeme 1 yıl 3’er ay hapis cezası verdi, hükmün açıklanmasını ise geri bıraktı. Karara tepki gösteren hayvanseverler, “15 ay hapis, adeta cezasızlık. Hapse girmeyecekler, kamu vicdanı rahatlamadı” dedi.

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Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde sağlık teknisyeni Murat Bacak’ın (27) köpeğe kürekle vurup öldürmesi ve Sefa Çakmak’ın da (28) hayvanı sürükleyerek götürmesine ait görüntüler, 24 Kasım’da sosyal medyada paylaşılınca Türkiye bu vicdansızlık karşısında ayağa kalkmıştı. Olayın ardından, ‘bir ev hayvanı veya evcil hayvanı kasten öldürme’ suçundan tutuklanan 2 sanık, 2 Ocak’ta görülen ilk duruşmada ise tahliye edildi. Dün görülen 2’nci duruşmaya ise sanıklar katılmadı, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, Murat Bacak ile Sefa Çakmak’a 1’er yıl hapis cezası verdi. Heyet, daha sonra bu cezayı ‘nitelikli hal’den 1 yıl 6 aya çıkarttı. Sanıkların pişmanlık duyması nedeniyle cezayı 1 yıl 3’er aya indiren heyet, hükmün açıklanmasını ise geri bıraktı.

Hayvanseverler isyan etti: Vicdansızlık cezasız kaldı


‘KÖPEK SALDIRMADI’

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Bacak ve Çakmak hakkında 14’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın iddianamesinde, “KÖPEK tarafından yapılan bir saldırı olmadığı tespit edilmiştir” denilmişti. Kararın ardından duruşmayı takip eden hayvanseverler, mahkeme salonu önünde tepki gösterdi. Duruşmaya katılan hayvan hakları savunucuları adına açıklama yapan avukat İpek Yılmaz, “İlk derece mahkemesi tarafından sanıklara 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Verilen cezalar yetersiz olduğu gibi mevcut infaz yasamız da göz önüne alındığında bir cezasızlık hali söz konusudur. Verilen cezalar aynı zamanda kamu vicdanını da rahatlatmayacak niteliktedir” dedi.

 

 

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#Köpek#Darp#Kürek

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