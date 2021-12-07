Hayvanseverler dikkat! Üç hafta kaldı...

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Aşılarının takibini, kaybolduklarında sahiplerine kolayca ulaşılabilmeyi sağlayan mikroçip uygulaması, evcil hayvanların sokağa terk edilmelerinin de önüne geçiyor.

Sahiplerin iletişim bilgilerinin de yer aldığı mikroçipler evcil hayvanların vücuduna enjekte ediliyor. Uygulama ile Türkiye'deki evcil hayvanların sayısının da tespit edilmesi amaçlanıyor.

CEZASI 10 BİN LİRA!

Henüz evcil hayvanlarına çip yerleştirmeyenler ise 10 bin liraya kadar varan para cezaları ile karşılaşabilecek.



KEDİLER İÇİN BİR YIL, KÖPEKLER İÇİN SON 3 HAFTA

Evcil hayvanlara getirilen zorunlu deri altı mikroçip uygulamasında köpekler için tanınan sürenin bitmesine sayılı günler kala veterinerlerde yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul Şişli’de hizmet veren Veteriner Hekim Tuğçe Yalçın, uygulamayı ve kapsamını Hürriyet.com.tr'ye anlattı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, 2021 Ocak ayı itibariyle ilk olarak köpeklere mikroçip taktırma zorunluluğu getirdiğini hatırlatan Yalçın, "Ocak ayından itibaren çip takılmamış herhangi bir köpek dostumuz tespit edildiğinde kişiler önce uyarılacak. Uyarılara rağmen köpeğe hala çip takılmadığı tespit edilirse kişi, cezai yaptırımlarla karşılaşacak’’ dedi.

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İlk hedefin sahipli hayvanları kapsadığını da belirten Yalçın, "2022 Ocak ayından itibaren de kedi ve gelinciklere zorunluluk gelecek" dedi.

Öncelikli olarak köpeklere çip takılmasına karar verilse de önümüzdeki yıl kedi ve gelincikler de kapsama alınacak. Daha çok Orta Avrupa'da evcil havyan olarak beslenen gelinciklerin de listeye alınmasını yorumlayan Veteriner Hekim Tuğçe Yalçın "Gelincik ülkemizde yaygın bir ev hayvanı değil ama başta Almanya ve Hollanda gibi ülkelerde çok yaygın. Alt yapı ve karar taslağı bu ülkelerden örnek alındığı için gelinciğe de yer verilmiş" yorumunda bulundu Öncelikli olarak köpeklere çip takılmasına karar verilse de önümüzdeki yıl kedi ve gelincikler de kapsama alınacak. Daha çok Orta Avrupa'da evcil havyan olarak beslenen gelinciklerin de listeye alınmasını yorumlayan Veteriner Hekim Tuğçe Yalçın "Gelincik ülkemizde yaygın bir ev hayvanı değil ama başta Almanya ve Hollanda gibi ülkelerde çok yaygın. Alt yapı ve karar taslağı bu ülkelerden örnek alındığı için gelinciğe de yer verilmiş" yorumunda bulundu

Uygulamanın amacına yönelik de konuşan Yalçın, Türkiye’deki hayvan popülasyonunun tam olarak bilinmediğini en başta da kedi ve köpeklere dair kesin bir sayı ifade edilemediğini söyledi.

Yalçın, gelen mikroçip uygulamasıyla bu rakamların kesinlik sağlayacağını belirtti. İnsanlardan hayvanlara ya da hayvanlardan insanlara geçebilecek bazı hastalıklarının tespiti için de kolaylık sağlayacağını açıklayan Yalçın, en başta kuduz hastalığını örnek gösterdi.

Yalçın şunları söyledi: "Ülkemizde kuduz hâlâ görülen bir hastalık. Herhangi bir tedavisi bulunmadığı için de tespit ve ihbar edilmesi çok önemli. Mikroçip uygulaması, bu gibi hastalıklar için de bir takip programı oluşturuyor. Çipli bir hayvanın sağlık geçmişine ulaşılabileceği için herhangi bir ısırılma olayında vakaya anında müdahale imkânı sağlayacak"

SOKAĞA ATILAN HAYVANLAR İÇİN CAYDIRICI OLACAK

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Mevcut yasalara göre evcil hayvanını sokağa terk edenlere 2 bin liradan başlayan para cezaları kesiliyor.

Uygulamanın, hayvan haklarını korumaya yönelik de olduğunu belirten Yalçın "Bazen kedi ve köpekler sokağa atılabiliyorlar ya da çalınabiliyorlar. Sahiplendiğiniz bir hayvanı kendi çocuğunuz gibi üzerinize kimliklendiriyorsunuz" dedi.

Köpeğine çip taktıran Arman Gazaroğlu da "Bu uygulamanın faydalı olacağına inanıyorum. Her hayvanın takip altında olması iyi sonuçlar doğuracaktır. İlk duyduğunuzda biraz çekimser kalsanız da veterineriniz kafanızdaki soru işaretlerini gidermekte size yardımcı olacaktır" dedi. Köpeğine çip taktıran Arman Gazaroğlu da "Bu uygulamanın faydalı olacağına inanıyorum. Her hayvanın takip altında olması iyi sonuçlar doğuracaktır. İlk duyduğunuzda biraz çekimser kalsanız da veterineriniz kafanızdaki soru işaretlerini gidermekte size yardımcı olacaktır" dedi.

GPS TARTIŞMASI: ANCAK HAYVANLAR VETERİNE GÖTÜRÜLDÜĞÜNDE...

Gelen mikroçip zorunluluğu GPS tartışması da doğurdu. Takılan çiple birlikte hayvan sahiplerinin konum bilgilerine de ulaşılabileceği düşüncesi güvenlik endişesi yaratıyor.

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Yalçın, ‘’Takılacak mikroçiplerde GPS olduğu düşünülüyor ancak böyle bir özellik yok. Şu an takılan çiple birlikte evcil hayvanınızın nerede olduğunu anlık göremiyorsunuz. Kaybolan ya da kaçırılan evcil hayvanınız ancak bir veterinere götürüldüğünde üzerindeki çiple birlikte tespit ediliyor. Aslında GPS konusunda insanlar ikiye bölünmüş durumda. Bunun güvenlik zafiyeti yarattığını söyleyenler var. Kimisi kaybolma ya da kaçırılma durumlarında GPS uygulamasının faydalı olacağını kimisi de güvenli olmayacağını söylüyor.’’ diye konuştu.

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Hayvanın çip takılırken canının acıması endişesine de değinen Yalçın, "Tek farkı iğne ucundaki kalınlık biraz insanları korkutabiliyor. 'Anestezi altında mı yapılmalı? Hayvanımın canı mı yanacak?' şeklinde tereddütler olabiliyor. Hatta anestezi düşündükleri için korkup yaptırmayanlar da var. Ama öyle bir durum söz konusu değil. İki dakikada tamamlanan çok kolay bir işlem’’ dedi.

ÇİP TAKTIRMANIN MALİYETİ 160 LİRA

Özel veteriner kliniklerinde meslek odasının belirlediği fiyat tarifesinde çip taktırma ücreti 160 lira.

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PİTBULLAR İÇİN ÖNCE KISIRLAŞTIRMA

Pitbull gibi hayvanları olan ya da daha kötü amaçlar için merdiven altı üretilen tehlikeli sınıftaki hayvanların da takibinin sağlanması amaçlanıyor. Pitbull ve benzeri türdeki köpekler için öncelikle kısırlaştırma şartı var. Çip takma işlemi ise kısırlaştırmadan sonra yapılıyor.