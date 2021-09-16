Hayvansevere ölümle tehdit! Kapıları kırdılar, kedileri astılar, kurşun bıraktılar...

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TUĞBA Yurtdaş (37) Antalya’nın Muratpaşa ilçesinin Üçgen Mahallesi’nde kanser hastası annesi ve babasıyla birlikte yaşıyor. Uzun zamandan bu yana da mahalledeki sokak kedilerini besliyordu. Ancak hayvan sevgisi hayatını kâbusa çevirdi. Kendi kapısının önü de dahil mahalleye sokak hayvanları için bıraktığı mama ve su kapları kimliği belirsiz kişilerce tekmelenerek kırıldı ve çöpe atıldı. Tuğba Yurtdaş her seferinde yeni kaplar koyarak hayvanları beslemeye devam etti.



Tuğba Yurtdaş, bir gün aşağı indiğinde depo gibi kullandığı kömürlükteki tüm eşyalarının parça parça edildiğini gördü. Temmuz ayında ise beslediği kedilerden biri telle boğularak öldürüldü ve Tuğba Yurtdaş’ın oturduğu apartmanın giriş katındaki demirlere asıldı. Tuğba Yurtdaş olayı polise ihbar etti. Polis ekipleri detaylı parmak izi çalışması yapsa da kediyi öldüreni bulamadı.



Tuğba Yurtdaş bu gelişme üzerine kiracı olarak oturduğu daireden de çıkartıldı. Yakınlarda başka bir ev kiralayan Yurtdaş kedileri beslemeyi sürdürdü. Ancak eylül ayı başında beslediği kedilerden biri daha ilk kedide olduğu gibi telle boğuldu ve apartmanın girişindeki korkuluklara asıldı.



Kan donduran ikinci kedi cinayetinin ardından bölgedeki beslemelerini birkaç sokak uzakta yapmaya başlayan Tuğba Yurtdaş’ın başı beladan yine kurtulmadı. Her gün düzenli olarak doldurduğu mama ve su kapları yine parçalandı. Tuğba Yurtdaş daha önce hayvanları beslediği için tartıştığı iki komşusu tarafından da darp edilmeye çalışıldı. Tuğba Yurtdaş 7 Eylül günü akşam saatlerinde evine geldiğinde ise kapı tokmağında bir şeyin asılı olduğunu fark etti. İple sallanan şey 9 mm’lik bir tabancaya ait kurşundu. Tuğba Yurtdaş’ın şikâyeti üzerine polis ekipleri eve gelerek inceleme yaptı ancak yine bir sonuç çıkmadı. Antalya Emniyeti olayı çözmek için özel bir ekip kurdu.



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Yaşadığı kâbusu Hürriyet’e anlatan Tuğba Yurtdaş, “Her gün düzenli olarak besleme yapıyorum. Defalarca kez mama ve su kaplarımın dağıtıldığını gördüm. Güvenlik kameralarına bakınca kimin yaptığını buldum ve konuşmaya gittim. İki kadın vardı karşımızda. Burada besleme yapamayacağımızı söylediler, ben de mamaları kamuya ait alana bıraktığımı ve kedileri kamuya ait alanlarda beslemenin yasal olduğunu söyledim. Daha sonra bize saldırmaya çalıştılar, mama kaplarını kırdılar. O kaplar belediyenin kapları, hem kötülük yapıyorlar hem de devlet malına zarar veriyorlar. İki kedinin de canına kıydılar. İnsanlar bu kadar nefret dolu olmamalı. Kalpleri kötü anlıyorum ama suç da işliyorlar. Su ve mama kaplarını çöpe atmak kimsenin haddine değil, bu hayvanlar doğanın bir parçası ve yaşama hakları var” dedi.