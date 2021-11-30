Hayvansever Enes, okul çıkışı köpek saldırısında ağır yaralandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İstanbulda fırtına paniği Metrobüsler motosiklelilere duvar olduİstanbul'da fırtına paniği! Metrobüsler motosiklelilere duvar oldu#İstanbul
Fenerbahçede İrfan Can Kahveciden tepki Pereira oyundan aldı ve...Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'den tepki! Pereira oyundan aldı ve...#Fenerbahçe
Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklamaBill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama#Koronavirüs
İstanbul dahil birçok ilde yüz yüze eğitime 1 günlük araİstanbul dahil birçok ilde yüz yüze eğitime 1 günlük ara#Okul
Can kaybı maalesef artıyor İstanbul Valiliğinden flaş motosiklet kararCan kaybı maalesef artıyor! İstanbul Valiliği'nden flaş motosiklet karar#Hava Durumu
Ballon d’Or ödülü 7. kez Lionel MessininBallon d’Or ödülü 7. kez Lionel Messi'nin!#Ballon D’Or
Omicrona Türkiyede rastlandı mı Bakan Koca merak edilen soruyu yanıtladıOmicron'a Türkiye'de rastlandı mı? Bakan Koca merak edilen soruyu yanıtladı#Koronavirüs
Fenerbahçe, İzmirde 2 puan bıraktıFenerbahçe, İzmir'de 2 puan bıraktı#Süper Lig
Meteorolojiden yeni açıklama... Hızı 100 kmyi aşacakMeteoroloji'den yeni açıklama... Hızı 100 km'yi aşacak#Meteoroloji
Göztepe maçı öncesi Fenerbahçe otobüsüne saldırı Yaralanan olmadı...Göztepe maçı öncesi Fenerbahçe otobüsüne saldırı! Yaralanan olmadı... #Fenerbahçe
Akkuyuda adım adım sona... Türkiyeyi tarihi bir noktaya daha da yakınlaştırıyorAkkuyu'da adım adım sona... 'Türkiye'yi tarihi bir noktaya daha da yakınlaştırıyor'#Mersin
Görenler şaşkına döndü Düğün eğlencesinde başlarına gelmeyen kalmadıGörenler şaşkına döndü! Düğün eğlencesinde başlarına gelmeyen kalmadı#Damat
Cumhurbaşkanı Erdoğandan çarpıcı açıklamalar: Faiz, enflasyon ve asgari ücret mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar: Faiz, enflasyon ve asgari ücret mesajı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ebru Şallının babası toprağa verildiEbru Şallı'nın babası toprağa verildi#Ebru Şallı
Taciz ettiği genç kadının laneti bütün aileyi esir aldı:Taciz ettiği genç kadının laneti bütün aileyi esir aldı:#Prenses Charlene
HABERLERGündem Haberleri

Hayvansever Enes, okul çıkışı köpek saldırısında ağır yaralandı

#Köpek Saldırısı #ANKARA#HASTANE
Hayvansever Enes, okul çıkışı köpek saldırısında ağır yaralandı

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde okuldan eve dönerken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Enes Koca (12) ağır yaralandı. Teyzesi Kevser Muslu ise Enes’in hayvanları çok sevdiğini köpeği olsun diye dualar ettiğini belirterek, "Annesi ona köpek alsın diye Yasin Suresi’ni ezberliyordu ve çocuk köpekle imtihan oldu" diye konuştu.

 

Haberin Devamı

Olay, saat 16.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Altın Caddesi’nde meydana geldi. Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Enes Koca, okuldan çıkıp yürüyerek eve gitmeye başladı. Enes Koca, yolda önüne çıkan başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Birkaç saat geçmesinin ardından oğullarının eve gelmemesi üzerine anne Ayşe ve baba Serdar Koca, endişelenerek Enes’i aramaya başladı. Amcası Ali Osman Koca, okul yolunda aradığı Enes’i sokak köpeklerinin arasında kanlar içerisinde yatarken buldu. Amcasının köpeklerin arasından aldığı Enes, Pursaklar Devlet Hastanesi’ne ardından da Ankara Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücudunun pek çok yerinden köpek ısırıklarıyla ağır yaralanan Enes Koca, hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Akrabaları hastane önünde saatlerce bekleyerek Enes’in durumuyla ilgili doktorlardan bilgi aldı. Enes’ten gelecek iyi haberi bekleyen amcası, dayısı, teyzesi ve dedesi mahalle aralarında hayvanların beslenmesini istemediklerini belirterek, canlarından endişe duyduklarını söyledi.

’HER TARAFINI KÖPEKLER PARÇALAMIŞ’

Haberin Devamı

Gazetecilere konuşan amca Ali Osman Koca, "Bir baktım 8 veya 10 tane köpek vardı. Çantası ilerideydi, önce çocuğu görmemiştim. Sonra çocuğa yaklaştım, çırılçıplak yerde yatar vaziyette, her tarafını köpekler parçalamış şekilde, çocuğu hastaneye götürdük" dedi.

’ANNESİ KÖPEK ALSIN DİYE YASİN EZBERLİYORDU’

Teyzesi Kevser Muslu ise Enes’in hayvanları çok sevdiğini köpeği olsun diye dualar ettiğini belirterek, "Çocuğum o köpekler ısırırken bile ’ya Şafi ya Allah’ diye dua etmiş. Biz de hayvanseveriz ama hayvansever insanlar duysunlar, neredeler, görmüyorlar mı? Yeğenim de köpekleri çok seven bir çocuktu. Annesi ona köpek alsın diye Yasin Suresi’ni ezberliyordu ve çocuk köpekle imtihan oldu" diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Köpek Saldırısı #ANKARA#HASTANE

BAKMADAN GEÇME!

‘Benim askerlik fasulyeden olacak’ Teoman birliğine teslim olunca...

‘Benim askerlik fasulyeden olacak’ Teoman birliğine teslim olunca...

#Ünlüler Askerde
Son dakika: Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama

Son dakika: Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama

#Koronavirüs
Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen