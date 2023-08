Hayvanlarını kurtarmak isterken yaralandı... Çanakkale'deki orman yangınında yaşadığı dehşeti anlattı

Ali Can ZERAY/Tolga TAHÇI-Cemhan ŞEN, ÇANAKKALE, (DHA)

Merkeze bağlı Damyeri köyü yakınlarında önceki gün saat 11.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alanı yayıldı. Bugün kontrol altına alınan yangında, merkeze bağlı Yağcılar köyünde yaşayan Zeki Demir, alevlerin arasından hayvanlarını kurtarmak isterken ölümden döndü. Demir, ormandan ateşin sıçramasıyla alev topuna dönen ahırında hayvanlarını kurtarmak isterken yaralandı. Yüzünde ve ellerinde yanıklar oluşan Demir, hastanedeki tedavisinin ardından yaralı yerleri sargılı şekilde köyüne döndü.

'YUKARIDAN KÜL DÜŞTÜ'

Hayvanlarını alevlerin arasından kurtarmak için çok mücadele ettiğini söyleyen Zeki Demir, 35 küçükbaş hayvanını kurtaramadığını anlattı. Ateşin ormanlık alandan rüzgarla birlikte gelip ahırın yakınına düştüğünü belirten Demir, "Buralarda hiç ateş yoktu, kül düştü buraya. Bahçeye ateş düştü, oradan ahırları sardı alevler. Hayvanları kurtarayım derken böyle oldu. 35 tane hayvan vardı, hiçbirisini kurtaramadık. Allah bir daha böyle bir şey göstermesin. Biz söndürüyoruz yine yanıyor. Yukarıdan ateş yağıyor. Çok mücadele ettik ama kurtaramadık, ateşin önüne geçilmiyor. İçeriye geldim, dumandan oğlakları göremedim, yemliğin arkasına saklanmışlar. Dışarıya çıktım oğlakları göremeyince geri girdim ahıra. Oğlakları kurtarabilmek için çok uğraştım ama ateş tamamen burayı esir alınca dışarı kaçmak zorunda kaldım" dedi.

'ATEŞ ANİDEN GELDİ'

Zeki Demir'in eşi Mukaddes Demir (62) de, "Evde hiç temiz eşyamız yok, üzerimizdekilerle kaldık. Dumandan da etkilendik, sürekli başıma ağrı çöküyor. Aniden geldi bu ateş. Evimizi kurtarmanın telaşındayız şu an. Tavan kap kara, duvarlarımız aynı şekilde" ifadelerini kullandı. Demir, yangın sırasında merada bulunan diğer hayvanları ise yangından zarar görmediğini belirtti.

ORMAN İŞÇİLERİ YANGINI ANLATTI

Çanakkale'deki orman yangının söndürme çalışmalarına katılan orman işçileri, yaşadıklarını anlattı. Orman işçilerinden Süleyman Işık, "48 saat içinde çok şeyler yaşandı. Can kaybımız çok şükür yok ama telef olan hayvanlar var. İhbar 11.30 civarında geldi, hemen harekete geçtik. Yetiştik ama 300 metre aşağıya hortum çekmek zorunda kaldık. Ama maalesef Çanakkale'miz rüzgarıyla meşhur. Yangın da bu yüzden şiddetlendi. Tutamadık. Ondan sonra canla başla mücadele etmeye devam ettik. Türkiye'nin her yerinden ekipler geldi. Orman içinde kötü manzaralar vardı. Hayvanların can kaybı fazla. Çok üzücü. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Orman ekibinden Ömer Faruk Özcan ise "Yangının çıkış anından itibaren canla başla mücadele ettik. İlk anda zorluk yaşadık çünkü rüzgar bizden hızlı gidiyordu. Hava araçlarının ve yer ekiplerinin desteğiyle söndürmeye çalıştık. Her yangında olduğu gibi ormanın içinde manzara kötüydü. Yorgunuz. Evimizi özledik ama yine de sahadayız" ifadelerini kullandı.

YARALANAN KAPLUMBAĞA VE KURBAĞA SAĞ KURTARILDI

Hayvan Arama Kurtarma (HARK) ekibi, merkeze bağlı Yağcılar köyü mevkisinde yangında zarar gören çiftlikte yaralı halde kaplumbağa ve kurbağa buldu. Ekipler gerekli önlemleri alıp, yaralı hayvanları tedaviye aldı. HARK görevlisi Mansur Karaca, "Bulunduğumuz bölge ilk gün yanan bölgelerden biri. Dün gece buraya geldik. Ama maalesef gece olduğu için hayvanlara ulaşamadık. Bugün tekrar tarama yaptığımız zaman kaplumbağayı bulduk. Kaplumbağa çok kötü değildi, ufak tefek yaraları vardı. Veteriner hekimimiz ilk müdahaleyi yaptı ama kurbağanın durumu kötüydü. Tamamen kurumuştu ve ölmek üzereydi. Ona da hemen ihtiyacı olan alanı sağladık. Şu an iyi durumda" diye konuştu. (DHA)

