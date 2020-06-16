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Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 16.06.2020 - 15:37,Son Güncelleme:

Hayvanlarını kabul etmeyen akrabasının ahırını yaktı

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Hayvanlarını kabul etmeyen akrabasının ahırını yaktı
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KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde, Kurban Bayramı'nda satmayı planladığı hayvanları ahıra koymak isteyen kişi, akrabası Ramazan K.'nin izin vermemesi üzerine ahırı ateşe verdi. Hayvanlar, kurtarılırken, 2 ahır yandı.

Olay, öğle saatlerinde, İhsaniye Mahallesi Stad Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Kurban Bayramı'nda satmak istediği büyükbaşları ahıra getiren ismi öğrenilemeyen kişi, akrabası Ramazan K. ile görüştü. Ramazan K., akrabasının hayvanları ahıra koymasına izin vermedi. Bunun üzerine sinirlenen akraba, ahırı ateşe verdi. Alevler ahırı sararken, itfaiyeye haber verildi. Yangın, bu sırada yanında bulunan diğer ahıra da sıçradı. Yücel Baydemir, komşusu Ramazan K.’ye ait ahırda bulunan 6 buzağıyı dışarı çıkardı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Ahırlar, kullanılamaz hale geldi.

Ahırdan 6 hayvanı kurtaran ve yangında boş olan ahırı yanan Yücel Baydemir, "Olay, aile içi tartışma, müşterek arazi. Kurbanlık hayvan indirmek istedi, indirmedi; adam da yaktı. Komşunun ahırını yakarken, bizim ahırı da yaktı. Komşunun hayvanlarını çıkardık, bizim hayvanlarımız yoktu daha" dedi.

Polis, tarafların ifadesini alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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