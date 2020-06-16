Hayvanlarını kabul etmeyen akrabasının ahırını yaktı

Olay, öğle saatlerinde, İhsaniye Mahallesi Stad Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Kurban Bayramı'nda satmak istediği büyükbaşları ahıra getiren ismi öğrenilemeyen kişi, akrabası Ramazan K. ile görüştü. Ramazan K., akrabasının hayvanları ahıra koymasına izin vermedi. Bunun üzerine sinirlenen akraba, ahırı ateşe verdi. Alevler ahırı sararken, itfaiyeye haber verildi. Yangın, bu sırada yanında bulunan diğer ahıra da sıçradı. Yücel Baydemir, komşusu Ramazan K.’ye ait ahırda bulunan 6 buzağıyı dışarı çıkardı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Ahırlar, kullanılamaz hale geldi.

Ahırdan 6 hayvanı kurtaran ve yangında boş olan ahırı yanan Yücel Baydemir, "Olay, aile içi tartışma, müşterek arazi. Kurbanlık hayvan indirmek istedi, indirmedi; adam da yaktı. Komşunun ahırını yakarken, bizim ahırı da yaktı. Komşunun hayvanlarını çıkardık, bizim hayvanlarımız yoktu daha" dedi.

Polis, tarafların ifadesini alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.