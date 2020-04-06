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YALOVA (İHA)
Haber Giriş: 06.04.2020 - 10:09,Son Güncelleme:/

Hayvanların yemini zabıta ulaştırdı

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Hayvanların yemini zabıta ulaştırdı
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Yalova Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, sokağa çıkma yasağı nedeniyle hayvanlar için yem ihtiyacı olan vatandaşlara çayır otu yemini evlerine ulaştırdı.

Korona virüsü nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşın hayvanları için ihtiyacı olan çayır otu Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekiplerince kendisine ulaştırıldı. Zabıta ekiplerine teşekkür eden vatandaş, sokak hayvanlarının da sahipsiz kalmamaları için insanları uyardı.
İlçe genelinde korona virüsle mücadele konusunda çok ciddi çalışmaların yapıldığını dile getiren Altınova Belediyesi Zabıta Memuru İlker Gülbahar, “İlçe genelinde temizlik işleri birimizin aralıksız çalışıyor. Sosyal İşler Birimimiz ile Evde Bakım Hizmetleri Birimimiz ilçemizdeki tüm 65 yaş üstü ve evde kalan vatandaşlarımızla irtibat halinde. Zabıta amirliğimiz aralıksız görev başında. Evde kalıp ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımıza bir telefon mesafesindeyiz. Belediye Başkanımız Dr. Metin Oral’ın talimatı ve takibiyle biz halkımızın emrindeyiz, görev başındayız” dedi.

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