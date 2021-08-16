Hayvanları selde mahsur kalmıştı... Helikopter yardımıyla kurtarıldı

Sel felaketini yaşan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde mahsur kalan hayvanlarını kurtarmak için, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan yardım isteyen Eyüp Zeki Yavuz, helikopter ile hayvanlarını kurtardı.

Bozkurt ilçesinde hayvancılık yapan Eyüp Zeki Yavuz, mahsur kalan hayvanları için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yardım istedi. Bakan Soylu, Yavuz'un isteği için anında ekipleri görevlendirdi. Ekipler, karayolu ile bağlantı olmayan alana helikopter ile iniş yaparak hayvanları kurtardı.

"DEVLETİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN, BAŞKA TÜRLÜ BİR İMKAN YOKTU"

Eyüp Zeki Yavuz, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile karşılaştım çarşıda. Onu görünce hemen bakanımın yanına giderek söyledim. Anında arkadaşlarını görevlendirdi. Helikopter yoluyla ahırıma ulaştım. Devletimizden Allah razı olsun, başka türlü bir imkan yoktu" dedi.

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