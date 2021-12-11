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Hayvanları pet shopa kilitlemiş! İş yeri sahibine para cezası

#Pet Shop#Kedi#Ankara
Hayvanları pet shopa kilitlemiş İş yeri sahibine para cezası

Ankara'da sahibinin şehir dışına çıkarken kapısını kilitlediği pet shopta aç ve susuz kalan 2 İran kedisi, 4 hamster, 4 muhabbet kuşu, 1 Angora tavşanı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve polis ekiplerince kurtarılıp, tedaviye alındı. Hayvanların sahibine, 'hayvanların bakımlarını ihmal etmek, aç, susuz bırakmak'tan hayvan başını 1500 TL olmak üzere toplam 16 bin 500 TL para cezası uygulandı.

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Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi 3250'nci Sokak’ta bulunan iş merkezinde pet shopun işletmecisi Y.Y.D., iddiaya göre yaklaşık 15 gün önce içinde hayvanların bulunduğu iş yerinin kapısını kilitleyip, şehir dışına gitti. Uzun süre iş yerinin açılmadığını gören mahalleli, camdan içerideki kedileri bitkin halde fark edince Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 9'uncu Bölge Müdürlüğü’ne haber verdi. Polisle birlikte iş yerini kontrol eden ekipler, kapının kilitli olduğunu, içerideki hayvanların da bitkin olduğunu gördü. Pet shop işletmecisi Y.Z.D.'ye telefonla ulaşılarak, iş yerine gelmesi istendi.

Bir gün sonra Ankara'ya gelen Y.Z.D. ile birlikte pet shopa giren Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ile polis ekipleri, içerideki 2 İran kedisi, 4 hamster, 4 muhabbet kuşu, 1 Angora tavşanının bakımsız kaldığını tespit etti. Aç ve susuz kalan, ayrıca kötü koşullarda tutulduğu belirlenen hayvanlara el konuldu. Hayvanlar, tedavilerinin yapılması için Sincan Belediyesi sokak hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Evi'ne götürüldü.

Hayvanları pet shopa kilitlemiş İş yeri sahibine para cezası



Y.Z.D., hayvanlara el konulduğu ve ekiplerin işlem yaptığı sırada onlara eşlik eden hayvanseverlerin fotoğraf çekmesine tepki göstererek, kendisinin de hayvansever olduğunu, hayvanların sağlık sorunu olmadığını, pet shop kapalıyken hayvanların beslemesinin nişanlısı tarafından yapıldığını öne sürdü.

İş yeri sahibi Y.Z.D. hakkında tutanak tutularak, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamındaki 'hayvanların bakımlarını ihmal etmek, aç, susuz bırakmak' maddesini ihlalden hayvan başını 1500 TL olmak üzere toplam 16 bin 500 TL para cezası uygulandı. Ayrıca yapılan incelemede iş yerinin ruhsatının bulunmadığı da belirlendi. Pet shop sahibine Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce de ruhsatsız iş yeri açmaktan işlem yapılacağı belirtildi.

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#Pet Shop#Kedi#Ankara

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