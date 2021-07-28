Hayvanları Koruma Kanunu’nda ilk yargılama

Bartın’da tarlada komşusunun köpeğine cinsel istismarda bulunduğu sırada vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenen M.D. (66) hakkında şikâyette bulunuldu. M.D. ihbar üzerine jandarma tarafından gözaltına alındı. M.D. ifadesinde, birkaç yıldır iktidarsız olduğunu, sadece köpeğin üzerine yattığını söyledi. Adliyeye sevk edilen M.D., ‘hayvanlara cinsel saldırıda bulunma’ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.



3 YIL HAPİS CEZASI ALABİLİR



TBMM’de kısa süre önce yasalaşan yeni Hayvanları Koruma Kanunu ile ilgili ilk uygulama da yaşanmış oldu. Yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanunu hakkında değişiklik yapılmasına dair kanunun 12’nci maddesi ile 5199 sayılı kanunun 28/A maddesindeki değişiklikte, ‘Hayvanlara cinsel saldırıda bulunan veya tecavüz eden kişi 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 100 günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır’ hükmü yer almıştı. Cezaevine gönderilen M.D. hakkında hazırlanacak iddianame ile yargılamanın başlayacağı öğrenildi.

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