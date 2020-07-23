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Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)
Haber Giriş: 23.07.2020 - 10:41,Son Güncelleme:

Hayvanlara yem vermesini isteyen babasını öldürdü

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Hayvanlara yem vermesini isteyen babasını öldürdü
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DÜZCE’nin Akçakoca ilçesinde, Engin Hırcı hayvanlara yem vermesini isteyen babası Nihat Hırcı'yı aralarında çıkan tartışmada, tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde, Akçakoca ilçesi Sarıyayla Köyü Yaylacık Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Nihat Hırcı oğlu Engin Hırcı’dan hayvanlara yem vermesini istedi. Bunun üzerine baba -oğul arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında, Engin Hırcı evdeki av tüfeğini alarak babasına ateş etti. Baba Hırcı olay yerinde hayatını kaybetti. Engin Hırcı ise Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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