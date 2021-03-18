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Aytaç ÖZTÜRK/Zonguldak (DHA)
Haber Giriş: 18.03.2021 - 15:26 | Son Güncelleme:

Hayvanat bahçesindeki geyiği kaçırıp yiyen 2 kişi tutuklandı

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Hayvanat bahçesindeki geyiği kaçırıp yiyen 2 kişi tutuklandı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde seramik fabrikasına ait hayvanat bahçesindeki geyiği kaçırıp keserek yediği belirlenen 2 kişi, yakalanıp tutuklandı.

Gökçebey ilçesindeki seramik fabrikasının hayvanat bahçesindeki geyik, otlaması için çıkarıldığı fabrikanın arka bölümündeki boş arazide kayboldu. Bölgede arama yapan bakıcılar geyiği bulamayınca jandarmaya haber verildi. Geyiğin izini süren jandarma ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerini başvurdu, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını izledi.

Ekipler, geyiğin C.A. ve M.B. tarafından kaçırıldığını tespit etti. Jandarma ekipleri, önceki gün şüphelilerin adreslerine baskın düzenledi. C.A. ve M.B. gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinde geyiği kaçırdıktan sonra silahla vurarak öldürdükten sonra kesip yediklerini söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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