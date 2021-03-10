Hayvanat bahçesinde çatışma

İddiaya göre, otomobiliyle hayvanat bahçesine giden Mustafa Öztürk alacak meselesi yüzünden kamuoyunda ‘ünlülerin hocası’ olarak tanınan metafizikçi Salih Memişoğlu, işletmeci Ömer Faruk Zengin ve O.Ö. ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çeken Mustafa Öztürk, üç kişiye ateş ettikten sonra otomobiliyle kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Salih Memişoğlu ve Ömer Faruk Zengin’in hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı O. Ö. ise hastaneye kaldırıldı.

Ölenlerin cesetleri otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis, kaçan Mustafa Öztürk’ü yakalamak için çalışma

başlattı.