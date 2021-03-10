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Aziz ÖZEN / İSTANBUL
Haber Giriş: 10.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Hayvanat bahçesinde çatışma

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
Hayvanat bahçesinde çatışma

İstanbul Çekmeköy’deki Park Of İstanbul Doğa ve Yaşam Kompleksi içerisinde bulunan Çekmeköy Hayvanat Bahçesi’nde dün 13.30 sıralarında silahlı kavga meydana geldi.

İddiaya göre, otomobiliyle hayvanat bahçesine giden Mustafa Öztürk alacak meselesi yüzünden kamuoyunda ‘ünlülerin hocası’ olarak tanınan metafizikçi Salih Memişoğlu, işletmeci Ömer Faruk Zengin ve O.Ö. ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çeken Mustafa Öztürk, üç kişiye ateş ettikten sonra otomobiliyle kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Salih Memişoğlu ve Ömer Faruk Zengin’in hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı O. Ö. ise hastaneye kaldırıldı.

Hayvanat bahçesinde çatışma

Ölenlerin cesetleri otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis, kaçan Mustafa Öztürk’ü yakalamak için çalışma
başlattı.

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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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