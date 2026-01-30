Hayvanat bahçesi önergesi

Haberin Devamı

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, Hayvanat Bahçesi’nde ciddi hayvan hakkı ihlallerinin yaşandığını savundu. Koca önergesinde “Bakanlığınız, Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde hangi sıklıkla denetim gerçekleştirmektedir? Son beş yıl içinde yapılan denetimlerin raporlarını kamuoyuyla paylaşmayı planlıyor musunuz” diye sordu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise Koca’ya “Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün hayvan hakları ihlallerine ilişkin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ne yapılan denetimlerinde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmamıştır” karşılığını verdi. Bakan Yumaklı, “Hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parkları rutin ve şikâyete istinaden denetlenmektedir” dedi.