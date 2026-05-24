Hayvana eziyete 13 bin TL ceza... Sokakta kurban kesip atıklarını gömenlere 29 bin 529 lira

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2026 07:00

KURBAN Bayramı'nda park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık yerlerde kesim yapanlara 8 bin 687 lira, kurban atıklarını toprağa gömenlere de 20 bin 842 lira para cezası uygulanacak.

Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranan, döven, aç ve susuz bırakan, aşırı soğuğa, sıcağa maruz bırakan, bakımlarını ihmal eden, fiziksel ve psikolojik acı çektiren kişilere hayvan başına 13 bin 333 lira idari para cezası kesilecek. Satış yerlerinde, hayvanların sağlıklarının iyi, barındıkları yerin temiz ve sağlık şartlarına uygun olması zorunluluğuna aykırı hareket edenlere 4 bin 344 lira, dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak hayvanı korkutmadan en az acı verecek şekilde hijyenik kurallara göre kesim yapmayanlara 18 bin 243 lira ceza uygulanacak. 

 

