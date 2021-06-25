DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, veteriner kliniÄŸiÂ Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Yunus Emre Ã‡.'ye ait, Sincan ilÃ§esi MareÅŸal Ã‡akmak Mahallesi'nde bulunan 4 katlÄ± apartmanÄ±n zemin katÄ±ndaki eve belediyeÂ ekipleriyleÂ baskÄ±n dÃ¼zenledi. Evde 2 Ã¶rdek, 10 kedi ve 9 kÃ¶pek tespit edildi.Â HayvanlarÄ±n, evde kafeslerin iÃ§inde kÃ¶tÃ¼ koÅŸullarda tutulduÄŸu, bakÄ±msÄ±zlÄ±k nedeniyle bitkin olduÄŸu belirlendi. Yavru Ã¶rdeÄŸin ise bakÄ±msÄ±zlÄ±ktan Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼Â belirlendi. AyrÄ±caÂ yeni doÄŸum yapan 'BoksÃ¶r'Â Ä±rkÄ± kÃ¶peÄŸin de yine aÃ§ kaldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in zayÄ±f dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ ve bitkin olduÄŸu tespit edildi.





'SATMIYORUM, KENDÄ°M Ä°Ã‡Ä°N BESLÄ°YORUM'



Ekipler, hayvanlara el koymak iÃ§in iÅŸlem baÅŸlatÄ±nca Yunus Emre Ã‡.,Â tepki gÃ¶sterdi. KendisiniÂ savunan Yunus Emre Ã‡., "Bu kÃ¶pek bana geldiÄŸi zaman hamileydi. Kediler de hamileydi. Ã–rdeklere bakÄ±yorum, Ã¶lmÃ¼ÅŸ orada. Ben bu hayvanlarÄ± kesinlikle satmÄ±yorum. Kendim iÃ§in besliyorum onlarÄ±. AyrÄ±ca tanÄ±dÄ±klarÄ±ma daÄŸÄ±tÄ±yorum. KÃ¶pek yeni doÄŸum yaptÄ±ÄŸÄ± iÃ§in o hale geldi. Tedavilerine baÅŸlayacaktÄ±m" dedi.Â



TartÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan el koyulan hayvanlar, belediye barÄ±naÄŸÄ±na gÃ¶tÃ¼rÃ¼lerek, teslim edildi. Yunus Emre Ã‡.'ye ise hayvan bakÄ±m ve refahÄ±na uygun olmayan ÅŸartlarÂ nedeniyle para cezasÄ± yazÄ±larak, iÅŸlem yapÄ±ldÄ±.









'Ä°Ã‡ERÄ°SÄ° RESMEN ÃœRETÄ°MEVÄ° GÄ°BÄ° Ã‡ALIÅžIYOR'



Ekiplere Ã§alÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda eÅŸlik eden Patiko Dernek YÃ¶neticisi Ä°smail ErdoÄŸan daÂ "Daha pencereden baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda Ã§ok periÅŸan halde yavrularÄ± gÃ¶rdÃ¼k. Daha sonra iÃ§eride Ã¶rdeklerin de olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼k. Ä°Ã§erisi resmen Ã¼retimevi gibi Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Hayvanlar Ã§ok aÃ§ durumdaydÄ±. Bizler onlara camlardan yemekler verdik. Hayvanlar kaÃ§ gÃ¼ndÃ¼r aÃ§ kaldÄ±larsa 4 paket mamayÄ± bitirdiler. Bu tamamen bir kirli kazanÃ§tÄ±r. Bir hayvanÄ±n bedeni Ã¼zerinden para kazanmak yakÄ±ÅŸÄ±ksÄ±z bir durumdur. BunlarÄ± Ã¼rettikten sonra petshop'lara satÄ±yorlar. AyrÄ±ca bu satÄ±lan hayvanlar kesinlikle herhangi bir vergiye de dahil deÄŸil. Oralara giden hayvanlar kaÃ§ak Ã¼retimden gidiyorlar. Biz her zaman diyoruz; petshop'lar kapatÄ±lsÄ±n, internet satÄ±ÅŸlarÄ± durdurulsun. TÃ¼rkiyeâ€™de Ankara haricinde bu tip baskÄ±nlarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± baÅŸka ÅŸehir yok" diye konuÅŸtu.Â

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