Hayvan sahra hastanesinde mutlu son

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınının ardından HAYTAP ve gönüllülerin kurduğu hayvan sahra hastanesinde mutlu sona ulaşıldı. 500’ün üzerinde hayvanın tedavi edildiği sahra hastanesindeki son hayvanların da tedavileri tamamlandı. Burada canla başla çalışan gönüllülerden veteriner teknikeri Merve Gülistan Aydın, bu süreçte çok büyük üzüntüler ve mutlulukları aynı anda yaşadıklarını söyledi. Aydın yaşadıklarını şöyle anlattı: “Çok sayıda koyun, tosun, eşek, kedi, köpek, kaplumbağa, baykuş, karga, güvercin ve yaban hayvanlarına baktık. Çok ilginç hikâyelere şahit olduk. İşini gücünü bırakıp gelen gönüllülerden tutun da hayvanıyla birlikte uyuyanlara kadar...”

Ziraat mühendisi ve veteriner teknikeri Merve Gülistan Aydın, Elazığ depreminde de enkaz altında kalmış hayvanlar için büyük mücadele vermişti.

İYİLEŞEN HAYVANLARI HAYTAP SATIN ALDI

Hayvanların yanıklarının düzelmesinin 3 ila 6 ay alacağını söyleyen Aydın, HAYTAP’ın iyileştirdiği koyunları üreticiden satın aldığını belirterek şunları söyledi: “İyileşen koyunların üretici elinde kesilmesini istemedik. HAYTAP bu canları Bursa’daki emekli hayvanlar çiftliğine göndermek üzere satın aldı. Yoğun bakımda olan canlarımızı ise Ankara’daki kliniğe gönderdik. Burada öyle büyük bir emek var ki her yeri yanan hayvanlarda psikolojimiz bozuldu, onların iyileştiğini görmek bizi sonsuz mutlu etti. Artık hastaneyi kapatıyoruz. Dün bir pasta keserek kalan hayvanlarımızla birlikte kutlama yaptık.”

‘YAŞAMAZ’ DENİLEN TOSUN AHMET KURTULDU

Aydın, sosyal medyada paylaştıktan sonra yoğun ilgi gören tosun Ahmet’in hikâyesini de şu sözlerle anlattı: “Tosun Ahmet’te çok ciddi yanıklar oluşmuş. Sahibinin götürdüğü veteriner ve ilçe tarım yetkilileri Ahmet’in uyutulması gerektiğini söylemiş. Hatta veteriner yapacak bir şey yok deyip 2 bin TL de para almış. Ancak sahibi o kadar seviyormuş ki en son bize getirdi. Biz de kimsenin yaşamaz dediği tosun Ahmet’i iyileştirmeyi başardık. O kadar sevgi dolu bir hayvan ki, o kadar cilveli bakışları var ki inanamazsınız.”

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