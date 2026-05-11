×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Hayvan pazarında kavga: 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#Van#Hayvan Pazarı#Polis
Hayvan pazarında kavga: 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2026 11:31

Van'ın İpekyolu ilçesindeki hayvan pazarında iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

İddiaya göre, daha önce mera alanı nedeniyle tartışan Tuşba ilçesine bağlı Alabayır ve Kolsatan mahallelerindeki iki grup, sabah hayvan pazarında karşılaştı. Burada tartışmaya başlayan gruptakiler, daha sonra birbirlerine taş, sopa ve silahla saldırmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 13 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Gözden KaçmasınTürkiyede en çok kullanılan isimler belli oldu Liste açıklandıTürkiye'de en çok kullanılan isimler belli oldu! Liste açıklandıHaberi görüntüle

Polis ekipleri hayvan pazarı ve hastanelerin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Görevliler, hayvan pazarının bugün kapalı olacağı yönünde anons yaptı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Van#Hayvan Pazarı#Polis

BAKMADAN GEÇME!