Hayvan otlatmaya Ã§Ä±kÄ±p kayboldu, kayalÄ±klardaki yarÄ±ÄŸa dÃ¼ÅŸÃ¼p halde bulundu

Serik'e baÄŸlÄ± HasdÃ¼men Mahallesi'nde yaÅŸayan AyÅŸe Åžahin, 21 Åžubat Cumartesi gÃ¼nÃ¼ sabah saatlerinde kÃ¼Ã§Ã¼kbaÅŸ hayvanlarÄ±nÄ± otlatmak Ã¼zere evden ayrÄ±ldÄ±. AkÅŸam saatlerine kadar dÃ¶nmeyen Åžahin'den haber alamayan oÄŸlu Mesut Åžahin, durumu muhtara bildirdi. Ä°hbarla bÃ¶lgeye jandarma, AFAD, JASAT ekipleri sevk edildi. Arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda AyÅŸe Åžahin'e ait kÃ¼Ã§Ã¼kbaÅŸ hayvanlar arazide bulunurken, kendisine ulaÅŸÄ±lamadÄ±.

KAYALIK BÃ–LGEDE SIKIÅžTI

Gece boyunca sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±, bugÃ¼n sabah saatlerinde de devam etti. Ekipler, duyduklarÄ± ses Ã¼zerine HasdÃ¼men Mahallesi'ndeki GÃ¶lcÃ¼k mevkisindeki kayalÄ±k bÃ¶lgeye yÃ¶neldi. AyÅŸe Åžahin'in kayalÄ±k arazideki yaklaÅŸÄ±k 5 metrelik bir yarÄ±ÄŸa dÃ¼ÅŸÃ¼p, sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. Evine yaklaÅŸÄ±k 3 kilometre uzaklÄ±ktaki kayalÄ±klarÄ±n arasÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸarak yaralanan Åžahin, 1 saat sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sonucu Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. AyÅŸe Åžahin, kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda bir gÃ¶revlinin "CanÄ±n acÄ±yor mu?" sorusuna, "BayaÄŸÄ± acÄ±yor" diyerek yanÄ±t verdi. Serik Devlet Hastanesi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼len Åžahin'in ayaklarÄ±nda kÄ±rÄ±klar oluÅŸtuÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.



HasdÃ¼men Mahallesi MuhtarÄ± Bayram Bulut, "OÄŸlunun bizlere kaybolduÄŸunu bildirmesi Ã¼zerine durumu jandarmaya bildirdik. DÃ¼n saat 19.00'dan itibaren bÃ¶lgede AFAD ve jandarma ekiplerinin yanÄ± sÄ±ra mahalle sakinleriyle arama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±k. BirkaÃ§ saat sonra otlatmaya gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ kÃ¼Ã§Ã¼kbaÅŸ hayvanlarÄ± bulduk. Gece geÃ§ saatlere kadar arama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± devam etti. KÄ±sa sÃ¼re verilen aranÄ±n ardÄ±ndan sabaha kadar arama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na devam ettik. Arama esnasÄ±nda ses duyduk, oraya yÃ¶neldiÄŸimizde kayalÄ±k alanÄ±n iÃ§inde teyzemizi bulduk. AFAD ve jandarma ekiplerinin yaklaÅŸÄ±k 1 saatlik Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ile AyÅŸe teyzemiz dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ yerden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Allah'a ÅŸÃ¼kÃ¼rler olsun hayatta olmasÄ± bizleri sevindirdi" dedi.Â