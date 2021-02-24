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Burak EMEK - DHA
Haber Giriş: 24.02.2021 - 22:49 | Son Güncelleme:

'Hayvan otlatma' tartışması meydan savaşına döndü!

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'Hayvan otlatma' tartışması meydan savaşına döndü!
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Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, iki aile arasında ’hayvan otlatma’ nedeniyle çıkan, taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı. Yaralılardan 3’ünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, jandarma mahallede güvenlik önlemi aldı.

İddiaya göre, iki aile arasında hayvan otlatma nedeniyle tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda 9 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ilçe ve Diyarbakır’daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 3’ünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri mahallede taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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