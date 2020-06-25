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Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (KELKİT)
Haber Giriş: 25.06.2020 - 13:15,Son Güncelleme:

Hayvan otlatma kavgasında kuzenini öldürdü

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Hayvan otlatma kavgasında kuzenini öldürdü
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GÜMÜŞHANE’nin Kelkit ilçesinde Fırat C. (33), büyükbaş hayvanları arazisine girdiği gerekçesiyle tartıştığı kuzeni Selahattin Daştan'ı (44) tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, bu sabah, Kelkit ilçesi Gürleyik köyünde meydana geldi. Fırat C., babası Murat C. ile kendi arazinde hayvanlarını otlatmaya başladı. Ancak bir süre sonra dayısını oğlu Selahattin Daştan'a ait büyükbaş hayvanlar da arazisine girdi. İddiaya göre kuzenler arasından çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Fırat C., üzerinde taşıdığı tabancayı çekip, Daştan'a ateş etti. Vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanan Daştan, kaldırıldığı Kelkit Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Şüpheli Fırat C. ise, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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