Hayvan otlatma kavgasÄ±nda baba-oÄŸlu Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

Olay, saat 11.30 sÄ±ralarÄ±nda, merkez Meram ilÃ§esinde, eskiden kÃ¶y statÃ¼sÃ¼nde olan Evliyatekke Mahallesi'nde meydana geldi. AynÄ± mahallede oturan ve aralarÄ±nda husumet bulunan HÃ¼seyin K. ve HÃ¼seyin KayabaÅŸÄ±, koyun otlattÄ±klarÄ± daÄŸlÄ±k arazide karÅŸÄ±laÅŸÄ±nca aralarÄ±nda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. Koyun otlatma yeri nedeniyle baÅŸlayanÂ tartÄ±ÅŸmanÄ±n kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸmesi Ã¼zerine HÃ¼seyin K., av tÃ¼feÄŸiyle HÃ¼seyin KayabaÅŸÄ± ve oÄŸlu Osman KayabaÅŸÄ±'yaÂ ateÅŸ aÃ§tÄ±.

Baba ve oÄŸlu, kanlar iÃ§inde yere yÄ±ÄŸÄ±lÄ±rken, HÃ¼seyin K. de olay yerinden kaÃ§tÄ±. Ã‡evredekilerin ihbarÄ± Ã¼zerine bÃ¶lgeye gelen saÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerince yapÄ±lan kontroldeÂ Osman KayabaÅŸÄ±'nÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi belirlendi.

HÃ¼seyin KayabaÅŸÄ± ise hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ sÄ±rada ambulansta hayatÄ±nÄ± kaybetti. HÃ¼seyin K., kÄ±sa sÃ¼rede jandarma ekiplerince yakalanÄ±p, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â Â

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