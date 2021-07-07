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Gündem
Ahmet ÇÖTELİ / DHA
Haber Giriş: 07.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Hayvan otlatıyorlardı: Serinlemek isterken boğuldular

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Hayvan otlatıyorlardı: Serinlemek isterken boğuldular

Elazığ merkeze bağlı Şahsuvar köyünde dün sabah saatlerinde hayvan otlatan Nazmi Çetinkaya (14) ve Yusuf Yücer (17) serinlemek için Keban Baraj Gölü’ne girdi.

Bölgeden geçen bazı vatandaşlar göl kenarında kıyafet olduğunu ancak çevrede ise kimsenin olmadığını gördü. İhbar üzerine, olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği’ne bağlı kurbağa adamların da geldiği bölgede, arama çalışması başlatıldı. Suda arama yapan kurbağa adamlar, bir süre sonra çocukların cansız bedenine ulaştı. Suda boğularak yaşamlarını yitiren 2 çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzeren Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis çocukların ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. 

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