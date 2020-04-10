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DHA
Haber Giriş: 10.04.2020 - 18:32,Son Güncelleme:

Hayvan otlatan Abdurrahman yıldırım düşmesiyle öldü, arkadaşı ağır yaralı

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Hayvan otlatan Abdurrahman yıldırım düşmesiyle öldü, arkadaşı ağır yaralı
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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde inek otlatan 2 arkadaşın bulunduğu bölgeye yıldırım düştü. Hastaneye götürülen arkadaşlardan 1'i öldü, diğeri ağır yaralandı. 

İlçeye bağlı Kozağaç köyünde inek otlatan Abdurrahman Çelenk (19) ile aynı yaştaki Süleyman Çelik’in bulunduğu yere yıldırım isabet etti. Yıldırım düştüğünü görenlerin haber vermesi ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan gençler sağlık görevlileri tarafından Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan iki arkadaştan Abdurrahman Çelenk, doktorların tüm çabasına karşın yaşamının yitirdi. Ağır yaralanan Süleyman Çelik'in ise yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor. 

Hayvan otlatan Abdurrahman yıldırım düşmesiyle öldü, arkadaşı ağır yaralı

Hayvan otlatan Abdurrahman yıldırım düşmesiyle öldü, arkadaşı ağır yaralı

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