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Haber Giriş: 08.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Hayvan öldürmeye ilk dava

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Hayvan öldürmeye ilk dava

TBMM’de kabul edilen ‘Hayvanları Koruma Kanunu’ kapsamında ilk soruşturma tamamlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, bahçesinde 11 köpeğin cansız bedeni bulunan ve 7 köpeğe kötü davrandığı iddia edilen Meral T. hakkında ‘evcil hayvanı kasten öldürme’ ve ‘evcil hayvana zalimce muamelede bulunma’ suçlarından toplam 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı. Ankara 55. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede Meral T.’nin evine köpek doldurup eziyet ettiği anlatılarak, şüphelinin ifadesinde hayvanları çok sevdiğini, kesinlikle eziyet etmediğini ve suçsuz olduğunu savunduğu yer aldı.

Tanık beyanlarına da yer verilen iddianame, TBMM’de kabul edilerek, 14 Temmuz’da yürürlüğe giren kanun doğrultusunda bir ilk olma özelliğini taşıyor.

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