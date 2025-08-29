×
Hayvan katliamı: 10 köpek ile 5 kedi öldü

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2025 07:00

İzmir’in Selçuk ilçesinde kırsal Belevi Mahallesi’nde hayvanların öldüğünü görenler, durumu jandarma ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Jandarma, hayvanların tavuk etiyle zehirlenerek öldürüldüğü iddiası üzerine soruşturma başlattı. Ekiplerin çalışmasında, 10 köpek ile 5 kedinin öldüğü tespit edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, hayvanların yediği yiyeceklerden aldığı numunelerin de gıda kontrol laboratuvarına gönderileceği öğrenildi.

Belevi Mahallesi Muhtarı Doğan Dönmez, “Kaymakamlığımız, Cumhuriyet Savcılığımız, İlçe Jandarma Komutanlığımız, AFAD ve çok sayıda hayvansever burada. Kedi ve köpekler zehirlenerek öldürüldü. Bu bir vicdansızlıktır, katliamdır. Soruşturma başlatılmıştır” dedi.

