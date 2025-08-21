Hayvan katili Şaman Ramazan

Haberin Devamı

BURSA’nın İnegöl ilçesindeki bir sitede yaşayan Ramazan Kalkan, evine getirdiği küçükbaş ve kanatlı hayvanları kurban ederek, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler, sosyal medyada büyük tepkiye yol açarken, Kalkan çektiği videoda şaman olduğunu ve şifa dağıttığını öne sürdü.

‘ŞİFANIZ İÇİN ÇALIŞIYORUM’

Aynı zamanda biyoenerji uzmanı da olduğunu söyleyen Kalkan, şunları dedi:

“Dostlar merhaba, benim ismim Ramazan. Ben bir şamanım ve şifacıyım. Bu sayfanın amacı sizin isteklerinizi ve dileklerinizi ruhlara ritüel aracılığıyla iletip, bu istek ve dileklerinizi bu dünyada gerçekleştirmektir. Aynı zamanda şifacıyım, biyoenerji şifası yapıyorum. Ellerimle yapıyorum bu çalışmayı. Yakından ve uzaktan yapılabiliyor biyoenerji çalışması. Uzaktan yapılan çalışmalar yani seanslar, 20 dakika sürüyor. Kendi evinizde sırtüstü 20 dakika boyunca uzanıyorsunuz. Ben de buradan sizin şifanız için çalışma yapıyorum. Bu enerji seansı böyle yapılıyor, uzaktan yapılan çalışmalar. Yakından yapılan çalışmalar var. Bu çalışmalarda buraya geliyorsunuz, masaj masası var bende. Ona uzanıyorsunuz. Yaklaşık 40 dakika ile 1 saat sürüyor bu çalışma. Bu daha detaylı bir çalışma oluyor. Açıkçası daha iyi sonuçlar alıyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Ritüelleri, şaman ritüelleri. Sizin bir isteğiniz var diyelim, bana geliyorsunuz. Bana, benim şöyle bir isteği var ya da bir dileğim var...”

‘AYİN İÇİN KURBAN ETTİM’

Şikâyet sonrası savcılık talimatıyla gözaltına alınan ve evinde de inceleme başlatılan Ramazan Kalkan’ın ifadesinde, ayin için hayvanları kurban ettiğini ve bunun bir şaman ritüeli olduğunu söylediği öğrenildi. Kalkan, işlemlerinin ardından, ‘hayvan öldürme, hayvana kötü muamele ve işkence’ suçlamasıyla sevk edildiği adliyede tutuklandı.

