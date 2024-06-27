Hayvan hakları yasasında çalışmalar tamam

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AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, şöyle devam etti: “Bütün paydaşlarla çalışmalarımı tamamladım. Bunların içerisinde akademisyenler, gazeteciler, toplum önderleri, mağdur aileler, sanatçılar, üniversiteler, Türkiye’de ve yurtdışında ders veren hocalarımız var. Bunun tamamını hem Komisyon Başkanımıza hem Grup Başkanımıza tevdi ettim. Şimdi Cumhurbaşkanımıza tevdi edeceğim ve açıklamalarımı yapacağım, kanaatlerimi söyleyeceğim. Onun neticesinde Cumhurbaşkanımızdan sonra komisyona gelecek. Bu ne zaman olur? Yakın zamanda diyelim.”