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Hayvan hakları yasasında çalışmalar tamam

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#Bahadır Yenişehirlioğlu#Hayvan Hakları Yasası
Hayvan hakları yasasında çalışmalar tamam
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 07:00

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, gazetecilerin sorusu üzerine sahipsiz hayvanlara yönelik düzenleme kapsamında yürüttüğü çalışmaları tamamladığını söyledi

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AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, şöyle devam etti: “Bütün paydaşlarla çalışmalarımı tamamladım. Bunların içerisinde akademisyenler, gazeteciler, toplum önderleri, mağdur aileler, sanatçılar, üniversiteler, Türkiye’de ve yurtdışında ders veren hocalarımız var. Bunun tamamını hem Komisyon Başkanımıza hem Grup Başkanımıza tevdi ettim. Şimdi Cumhurbaşkanımıza tevdi edeceğim ve açıklamalarımı yapacağım, kanaatlerimi söyleyeceğim. Onun neticesinde Cumhurbaşkanımızdan sonra komisyona gelecek. Bu ne zaman olur? Yakın zamanda diyelim.” 

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#AK Parti#Bahadır Yenişehirlioğlu#Hayvan Hakları Yasası

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