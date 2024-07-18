Hayvan Hakları görüşmelerinde fotoğraf savaşları

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TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda, dün kamuoyunda ‘Ötenazi Yasası’ olarak bilinen Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri gergin başladı. Muhalefet milletvekilleri, Komisyon Başkanı Vahit Kirisci’ye toplantıya hayvan hakları savunucuları ve STK’ların giremediği yönünde itirazda bulunarak salonun değiştirilmesini talep etti. CHP’li milletvekilleri ‘Öldüren değil yaşatan yasa istiyoruz’ yazılı ve hayvan fotoğraflarının olduğu dövizler kaldırırken, iktidar vekilleri de sokak hayvanları tarafından saldırıya uğrayan çocukların fotoğraflarıyla karşılık verdi. Çocuğunu bir köpek saldırısı sonrasında kaybeden anne Derya Pınar, ayağa kalkarak çocuğunun ayakkabılarını gösterdi.