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Hayvan Hakları görüşmelerinde fotoğraf savaşları

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#Hayvan Hakları#Komisyon#Tartışma
Hayvan Hakları görüşmelerinde fotoğraf savaşları
Mert Gökhan KOÇUmut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2024 07:00

Sokak hayvanlarıyla ilgili teklifin ele alındığı komisyon görüşmeleri, muhalefet ile iktidar vekilleri arasında fotoğraflı tartışmaya dönüştü.

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TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda, dün kamuoyunda ‘Ötenazi Yasası’ olarak bilinen Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri gergin başladı. Muhalefet milletvekilleri, Komisyon Başkanı Vahit Kirisci’ye toplantıya hayvan hakları savunucuları ve STK’ların giremediği yönünde itirazda bulunarak salonun değiştirilmesini talep etti. CHP’li milletvekilleri ‘Öldüren değil yaşatan yasa istiyoruz’ yazılı ve hayvan fotoğraflarının olduğu dövizler kaldırırken, iktidar vekilleri de sokak hayvanları tarafından saldırıya uğrayan çocukların fotoğraflarıyla karşılık verdi. Çocuğunu bir köpek saldırısı sonrasında kaybeden anne Derya Pınar, ayağa kalkarak çocuğunun ayakkabılarını gösterdi.

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#Hayvan Hakları#Komisyon#Tartışma

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