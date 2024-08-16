‘Hayvan hakları ’AYM’de

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CHP, yasanın yürürlüğünün durdurulmasını da istedi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, konunun siyasi soruna evrildiğini belirterek “17 maddelik yasanın yürütme haricindeki 16 maddesinin iptali için başvurmuş bulunuyoruz” dedi:

“4 milyon sokak hayvanının varlığını yasanın gerekçesinde ifade ederken ve yalnızca 100 bin hayvanı alabilecek barınak varken, ‘tüm hayvanları toplayacaksın ve barınakta tutacaksın’ diyen bir yasanın bir geçiş hükmü dahi öngörmeden, yasanın yayımlandığı gün yürürlüğe girmesi iyi niyetle açıklanabilir bir tutum değildir.

VİCDANLARI YARALIYOR

Yasanın geçmesiyle Türkiye’nin dört bir tarafından gelen sokak hayvanlarına yönelik vahşet görüntüleri kamuoyu vicdanını derinden yaraladı. AYM’nin mümkün olan en ivedi tarihte toplanarak ilgili yasa ile ilgili derhal yürütmenin durdurulması kararını vermeye ve her halükârda yasayı tüm hükümleriyle beraber iptal etmeye davet ediyoruz. Bu iptal sonrasında TBMM tüm paydaşlarla bir araya gelerek yeniden tıpkı tarihsel müktesebatımızda olduğu gibi sokaklarımızda çocuklarımızın, hayvanlarımızın birlikte yaşamını güven içerisinde sürdürebileceği önlemleri alabilecek bir yasal düzenleme yapma sorumluluğu ve görevi vardır.”