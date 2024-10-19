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Hayvan düşmanı suç makinesi çıktı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Bahçelievler#Sokak Köpeği
Hayvan düşmanı suç makinesi çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2024 07:00

Bahçelievler’de kaldırım üzerinde duran sokak köpeğini yanında bulunan silah ile korkutmaya çalışan M.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İSTANBUL Bahçelievler’de önceki gün gece saatlerinde Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde kaldırımda duran köpekten korkan M.Ş., yanında bulunan silah ile köpeği korkutmaya çalıştı.

Olay anı görüntülerinin sosyal medya üzerinden paylaşılmasının ardından harekete geçen ekipler M.Ş.’yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Şüpheli M.Ş.’nin ‘Uyuşturucu kullanma’, ‘Uyuşturucu bulundurmak’ ve ‘hırsızlık’ başta olmak üzere 9 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#İstanbul#Bahçelievler#Sokak Köpeği

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