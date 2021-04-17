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HaberlerGündem HaberleriHayvan çiftliğine kumar baskını! 62 kişi kıskıvrak yakalandı
GeriGündem Hayvan çiftliğine kumar baskını! 62 kişi kıskıvrak yakalandı
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Gündem
AA
Haber Giriş: 17.04.2021 - 01:54 | Son Güncelleme:

Hayvan çiftliğine kumar baskını! 62 kişi kıskıvrak yakalandı

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İzmir'in Menemen ilçesinde önceden hayvan çiftliği olarak kullanılan adreste kumar oynayan 62 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Günerli Mahallesi'nde önceden hayvan çiftliği olarak kullanılan bir mekanda kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynadıkları belirlenen 62 kişiye emre aykırı davranıştan idari işlem uyguladı. Öte yandan, 2 kişiye de kumar oynamak için yer temin etmek suçundan adli işlem yapıldı.

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Olası bir baskına karşı kumar oynatanların çiftliğin çatısında ve etrafında 3 gözcü bulundurduğu belirlendi. Dikkat çekmemek için jandarma ekiplerinin bölgeye tedbirli şeklide gittiği öğrenildi.

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