Hayvan barınağında korkutan yangın: Canlarımı yakmaya çalıştılar

Haberin Devamı

Yangın, dün gece saat 22.30 sıralarında Sincan ilçesinde, gönüllülerin sokak hayvanları için yaptığı hayvan barınağında meydana geldi. Rüzgarın şiddeti ve barınaktaki kulübelerin ahşap olması nedeniyle yan kısa sürede büyüdü. Barınak bekçisinin kulübedeki köpekleri kısa sürede dışarı çıkarmasıyla can kaybı yaşanmadı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü. Barınağın sahibi Emine Özer, 5 yıldır sokak hayvanlarına baktığını belirterek, "Canlarıma daha huzurlu bir yaşam sağlamak için 5 ay önce burayı kiraladım. Burayı hala ilmek ilmek kendi şartlarımla dokumaya çalışıyorum ama böyle bir yangınla karşılaştım. Allah'tan canlarımızda zeval yok. Bekçimiz açmış kafesi öncelikle onları çıkarmış dışarı" dedi.

Barınaktan çıkarken tüm kontrolleri yaptığını ve herhangi bir sıkıntı olmadığını ifade eden Özer, "Biz yarım saat önce çıktığımızda hiçbir şey yoktu burada. Buradaki padogu biz zaten depo gibi kullanıyorduk. Burada canlar için havalar soğuduğundan dolayı 50-55 tane battaniyem vardı, makinelerimiz vardı, aletlerimiz vardı. 4 tane kulübe vardı burada. 8 tane yavrum hasta oldukları için klinikte yatıyor şu an, onlar için yapılmıştı, hepsi yandı" şeklinde konuştu.Özer, ifade verdiklerini de aktararak, "Beni yakmadılar, bana hiçbir şey olmadı, canlarımı yakmaya çalıştılar. Onlara yapıldı bu, bana yapılmadı. Allah vicdan, merhamet versin. Diyecek bir şey bulamıyorum" ifadelerini kaydetti.