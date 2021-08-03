Haytap nedir? Haytap’a bağış nasıl yapılır?

Hayvan Hakları Federasyonu veya kısaca HAYTAP, doğanın korunması ve hayvan hakları konusunda faaliyet gösteren çeşitli derneklerin bir araya gelerek oluşturduğu bir sivil toplum örgütüdür.

Bünyesindeki hayvan hakları derneklerinin sayısı bugün 20'ye ulaşmıştır ve Türkiye çapında 70 civarı temsilciliği bulunmaktadır.

Federasyon tüzel kişiliği olmadan önce HAYTAP sadece sanal oluşumda var olan hayvan hakları savunucularının bir araya geldiği bir platform idi. 2008 yılından önce HAYTAP’ın kısa adı olan Hayvan Hakları Aktif Güç Birliği Platformunun kısaltılmışı olarak HAYTAP ismi benimsendi. 2006 yılında başlayan kurumsallaşma ve örgütlenme süreci 2008 yılında tüzel kişiliğin kazanılması ile ve bu ismin zaten tanınıyor olması nedeniyle HAYTAP olarak muhafaza edildi ve yeni bir isim değişikliğine gidilmedi.

HAYTAP BAĞIŞI NASIL YAPILIR?



Haytap Bağışı https://fonzip.com/haytap/bagis adresi üzerinden gerçekleşiyor. Bağışta bulunacak olanlar, “tek seferlik bağış” veya “aylık düzenli bağış” seçeneklerinden birini seçerek bağışta bulunabilir.

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