Hayrola gençler

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Antalya’nın Serik ilçesinde önceki akşam, motosiklet üzerinde, yüzlerinde maske bulunan iki gençten arkada oturan, seyir halindeyken iki tabancayı, güzergâhtaki sürücü ve vatandaşlara doğrultup korku dolu anlar yaşattı. Diğer motosiklet üzerindeki arkadaşları cep telefonuyla o anları kaydetti.

BÖYLE ŞAKA MI OLUR

Emniyet güçleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Gençlerden maskeli olan S.K. (18) ile G.A. (18) ifadelerinde tabancaların oyuncak olduğunu, silah sesi çıkardığını ve olayı eğlence amaçlı gerçekleştirdiklerini söyledi. Maskeli 2 şüpheli ile o anları videoya çeken Y.Y. (19) ve M.Ç. (17) hakkında ‘halk arasında korku ve panik yaratarak tehdit etmek’ten adli işlem başlatıldı. 4 şüpheli, savcılıkta ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerin, maske ve oyuncakları 400 lira karşılığında satın aldığı öğrenildi.