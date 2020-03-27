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Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL DHA
Haber Giriş: 27.03.2020 - 18:00,Son Güncelleme:/

Hayrdapaşa'da hareketli anlar

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Hayrdapaşa'da hareketli anlar
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İstanbul Haydarpaşa Limanı'nda bir gemideki mürettebatta koronavirüs şüphesi nedeniyle önlem alındı.

Haydarpaşa Limanı'na Ukrayna'dan gelen bir geminin mürettebatında koronavirüs şüphesi nedeniyle hareketlilik yaşandı. Polis, geminin etrafından önlem aldı. Sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından şüpheli görülen mürettebat otobüs ile buradan götürüldü

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