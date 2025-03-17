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Hayran buluşmasında kavga

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#Çakal#Emirhan Çakal#KAVGA
Hayran buluşmasında kavga
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2025 07:00

İstanbul Gaziosmanpaşa'da yeni filminin tanıtımı ve hayran buluşmasına rapçi Emirhan Çakal ve Ebo olarak tanınan influencer İbrahim Tilaver katıldı. İkili salondan ayrıldıktan kısa bir süre sonra hayranları arasında kavga çıktı.

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İstanbul’da Gaziosmanpaşa’da rapçi Emirhan Çakal, vizyona giren filminin tanıtımı kapsamında önceki gün akşam saatlerinde sosyal medya fenomeni arkadaşı İbrahim Tilaver ile Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi’ndeki bir AVM’nin sinema salonunda düzenlenen hayran buluşmasına katıldı. İkili sinema salonundaki buluşmadan ayrıldıktan kısa bir süre sonra filmi izleyenler arasında tartışma başladı. Tartışma giderek büyüdü, onlarca kişi birbirine girdi. Tekmeli, yumruklu kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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#Çakal#Emirhan Çakal#KAVGA

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