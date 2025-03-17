Hayran buluşmasında kavga

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İstanbul’da Gaziosmanpaşa’da rapçi Emirhan Çakal, vizyona giren filminin tanıtımı kapsamında önceki gün akşam saatlerinde sosyal medya fenomeni arkadaşı İbrahim Tilaver ile Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi’ndeki bir AVM’nin sinema salonunda düzenlenen hayran buluşmasına katıldı. İkili sinema salonundaki buluşmadan ayrıldıktan kısa bir süre sonra filmi izleyenler arasında tartışma başladı. Tartışma giderek büyüdü, onlarca kişi birbirine girdi. Tekmeli, yumruklu kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.