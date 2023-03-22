Hayran bırakan görüntü! Göçmen kuşlar Hatay'dan Türkiye'ye giriş yapıyor

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İlkbaharın gelişinin sembolü olan göçmen kuşların, güneyden yola çıkıp, kuzeye göç yolculuğunda Türkiye'ye giriş noktalarından Hatay'da, onlarca türden binlercesi görülmeye başlandı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı kentte kuş gözlemcileri, göçmen kuşların Türkiye'ye girişini kayıt altına alıyor.

MİLLEYHA'DA İLK, HATAY'DA İKİNCİ KAYIT OLDU

Bölgede birçok arama-kurtarma çalışmasına da katılan kuş gözlemcileri Emin Yoğurtçuoğlu ile Orhan Gül, 28 Şubat'ta Samandağ ilçesindeki Milleyha Kuş Cenneti'nde ilk defa, Hatay'da ise ikinci kez görülen bir çöl koşarı kuşunu görüntüledi.

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Çöl koşarının, deprem bölgesindeki Milleyha Kuş Cenneti için yeni tür olduğunu belirten Yoğurtçuoğlu, "3 gündür esen çöl rüzgarları, bir çöl koşarını Milleyha sahiline sürüklemiş. Milleyha'nın 303'üncü kuş türü, Hatay'da ise ikinci kayıt" dedi.

YILAN KARTALI TÜFEKLE VURULMUŞ

Göçmen kuşların Hatay'dan Türkiye'ye girmeye devam ettiğini belirten Yoğurtçuoğlu, 17 Mart'ta itibaren deprem bölgesinde ve Milleyha Kuş Cenneti üzerinde kartal, turna ve leylek olmak üzere onlarca türde binlerce kuş görüntülediklerini söyledi.

Tüfekle vurularak yaralanmış bir yılan kartalını da görüntülediklerini belirten Yoğurtçuoğlu, "Zorlu hava şartlarında göç eden bu hayvanlara zulmeden, zulüm görür. Uslanmıyorlar, Samandağ ve Defne tepelerinde muazzam bir yırtıcı kuş ve leylek göçü var. Bunca felaketten sonra bile ellerinde tüfeklerle, gelen geçen kuşa ateş ediyorlar.

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Videodaki kuş, yılan kartalı ve henüz ateş edilmeden yoluna devam ediyor. Sonrasında vurulmuş ama hayatta kalmış. O kadar uyardık. İnsanlar uslanmamış, kartalları öldürmeye devam ediyorlar. Uzaklarda saçma yemiş, ayağı parçalanmış ve kanatları bozulmuş, en sonunda da Milleyha'ya düşmüş" diye konuştu.

DÜNYADAKİ EN ÖNEMLİ GÖÇ ROTALARINDAN BİRİ

Hatay'ın dünyadaki en önemli kuş göçü rotalarından biri olduğuna dikkati çeken Yoğurtçuoğlu, aralarında ibibik, Kıbrıs kuyrukkakanı, çöl kuyrukkakanı, uzunbacak, büyük cılıbıt gibi kuşların olduğu bir günde 85 farklı türü kayıt altına aldıklarını söyledi.

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17 Mart'ta 98, 18'inde 82, 19'unda 92 kuş türünü kayıt altına aldıklarını aktaran Yoğurtçuoğlu, "19 Mart'ta 2,5 saatte 74 türe ulaştık. Büyük sürüyü kaybetmiş yalnız bir turna, Milleyha üzerinde kendine arkadaş bulmaya çalışıyor. Bir uzunbacak, kıyıdaki çöpe şaşırıyor. Göçten gelen kırlangıçların seslerine, arkadaki enkaz yığan kamyonların sesi karışıyor. Maalesef bu alanların önemini hala tam kavramış değiliz. Her kim olursa olsun buralara gözü gibi bakmalı" dedi. (DHA)