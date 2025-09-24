×
HABERLERGündem Haberleri

Hayırsız torun! 'Gasbedildim' dedi, yalanı çok geçmeden ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#İnegöl#Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2025 12:18

Bursa’nın İnegöl ilçesinde çektiği babaannesinin emekli maaşının gasbedildiğini ve bu sırada yere düşüp yaralandığını söyleyen S.T.’nin (23), paranın bir kısmını harcadığı ve yalan söylediği ortaya çıktı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Çelik Sokak’ta meydana geldi. Yerde yaralı halde yatan S.T.’yi gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. S.T. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. S.T., babaannesinin emekli maaşı olan 15 bin TL’yi ATM’den çekip eve giderken bir kişinin saldırısına uğradığını, cep telefonu ile cebindeki paranın gasbedildiğini, şüpheliyi kovalarken yere düşüp yaralandığını söyledi.

S.T. tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. S.T.’nin, çelişkili ifadeleri üzerine yapılan araştırmada gasp iddiasının gerçek olmadığı ortaya çıktı.

Babaannesinin emekli maaşının 7 bin TL’sini harcadığı için gasp yalanına başvurduğunu itiraf eden ve cep telefonunu da sakladığı öğrenilen S.T., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

 

