‘Hayırsever’ maskeli sapığa 35 yıl istendi

Umut Hayır Mağazası sahibi Sadettin Karagöz’ün, yardım için kendisine başvuran mülteci kadınlara cinsel saldırıda bulunduğuna ilişkin iddialarla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Tutuklanan Karagöz hakkında sürdürülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, Karagöz hakkında ‘basit cinsel saldırı’ suçundan 35 yıla kadar hapis talebiyle Ankara 62. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açtı. İddianamede iki Suriyeli kadın müşteki olarak yer alırken, şüphelinin cinsel saldırı suçunu zincirleme şekilde işlediği anlaşıldığı iddia edildi.

YARDIM BAHANESİ İLE TACİZLE SUÇLANIYOR

İddianamede, müşteki kadınlardan F.M.’nin 2017 yılında ilk olarak erzak yadımı almak amacıyla şüphelinin Umut Hayır Mağazası işletmesine gittiği, şüphelinin genç kadının özel bölgesini, göğüslerini ve kalçasını elledikten sonra “Sana para vereyim benimle birlikte ol” şeklinde teklifte bulunduğu, müştekinin ise bu teklifi kabul etmediği ancak yardıma muhtaç olması nedeniyle 5-6 yıl boyunca birçok kez bahse konu işletmeye gittiği, her defasından şüphelinin müşteki F.M.’ye yardım etmeden önce müştekinin özel bölgesini, göğüslerini ve kalçasını elledikten sonra yardımda bulunduğu iddia edildi. İddianamede şüphelinin, müşteki S.H.M. isimli kadına da yönelik benzer eylemleri gerçekleştirdiği aktarıldı.

İddianamede tanık olarak ifadesine yer verilen U.H. isimli kadın da şüphelinin yardım yapacağı kadınları kendisinin seçip kart ve mutfak erzağı verdiğini, seçtiği kadınların da makyajlı kısa elbise tipte giyinmiş kadınlar olduğunu gördüğünü, şüphelinin her kadına yardım etmediğini, mağdur kadınların maddi sıkıntılar nedeniyle şüpheliye sesini çıkartmadıklarını bildiğini beyan ettiği belirtildi.

Şüpheli Karagöz de ifadesinde müştekilere cinsel saldırıda bulunmadığını iddia etti. Karagöz’ün önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkması bekleniyor.