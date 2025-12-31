Hayır işim suçlandığım meblağdan daha çok

Haberin Devamı

Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında gözaltına alınan Galatasaray’ın eski yöneticisi iş insanı Erden Timur, ‘suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklamak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erden Timur’un tutuklama talebiyle sevk edildiği sulh ceza hâkimliğindeki ifadesi ortaya çıktı.

‘TUTUKLANIRSAM PROBLEMLERİ ÇÖZEMEM’

Erden Timur hâkimlik sorgusunda, Avrupa İmar Kalkınma Bankası’yla dünyada tek ortaklığı olan gayrimenkul şirketinin kendisinin olduğunu belirterek, “Suudi Arabistan devlet varlık fonuyla geçen ay anlaşma imzaladık, bu şirket 950 milyar dolarlık bir şirkettir. Suudi Arabistan’ın bütün gelirlerini içerisinde barındırır. Müşterilerimiz bize güven bağıyla bağlı olarak ev aldığından tutuklanmam halinde tüm sözleşmeler iptal olacak, son 3-3.5 yıldır yapılan tüm iftira ve karalama kampanyalarından dolayı kapora ve sözleşme olarak 21 milyar liralık satışımız iptal oldu. Eşim 2.5 yıldır kanser tedavisi görmektedir, babam akciğer kanseridir, tedavi görmektedirler, ablam yeni kansere yakalandı, tutuklanmam halinde ne şirketimin işlerini ne ailemin sağlık problemlerini çözebilirim” dedi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Bu bir Erdoğan-Trump yazısıdır Haberi görüntüle

‘YAPTIĞIM HAYIR İŞLERİ MİLYONLARIN ÜZERİNDE’

Savcılığa 6 klasör belge sunduğunu belirten Timur, şunları söyledi: “15 yıldır NEF’i sosyal şirket olarak kurdum, bugün değeri 5-6 milyar lira olan hayır işi yaptık. Bizim 50 milyon, 100 milyon gibi meblağlarla işimiz olmaz, 31 yaşındayken 32 tane okulu MEB ile anlaşarak yaptırdım. Aile Bakanlığı ile protokolümüz vardır, bir sürü yardım yaptım. AFAD ile protokolümüz vardır, tüm afetlerde yardımlar yapıyoruz. AFAD ile Gazze’ye yardımlar yaptık, hepsinin video, belge, fotoğrafları da var. 50 bine yakın insanın 2.5 yıl boyunca tüm yemeğini vesaire şahsi hesabımdan karşılayarak yaptım. Sudan’da da bunu yapıyoruz. Yemen’de 6 tane sağlık merkezi, 3 tane bebek merkezi, 3 tane kadın sağlığı merkezi kurduk, saymakla bitiremeyeceğim kadar hayır işine para yatırdım. Afetlerde gider 10-15 gün orada kalır, sistemi kurarım, 5-6 milyar değerinde karşılıksız yardım yaptık. Bir tanesi bir metrekare imar için değildir, hayatımda devlet ihalesi almadım. Sadece şu an yaptığım hayır işlerinin bedeli bile 300-400 milyon liranın üzerindedir, suç olarak iddia edilen meblağlar bu yardım ettiğim meblağlardan bile çok azdır.”

Haberin Devamı

‘EŞİM BU KARARI KALDIRAMAZ’

Savcılığın sevk yazısının maksatlı şekilde yazıldığını söyleyen Erden Timur, ev hapsi dahi olsa adli kontrol şartıyla serbest bırakılmayı talep ederek, “Eşim, kanserin yayılma, tekrar edebilme hızı en üstte olan bir insandır, tutuklanmam halinde bunu kaldıramaz” dedi.

TUTUKLANIRSAM KULÜP ZARAR EDER

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak’ suçundan tutuklandı. Kulaksız’ın ifadesi ortaya çıktı.

‘KARAPARA NEDİR BİLMEM’

Kulaksız hâkimlikteki savunmasında, hesabına giren çıkan paraların kaynağının belli olduğunu belirterek, “Karapara nedir, nereden gelir bunları dahi bilmem. Şöyle ki Eyüpspor’da hissedarım, as başkanım, yönetim kurulu 2 kişiden oluşuyor, başkanımız tutuklu, tek yönetici ben kaldım. Kulübümün başında duramazsam Eyüpspor yaklaşık 50 milyon Euro zarar görecek. Futbolcular FİFA’ya başvurdu. Anlaşarak çözemezsem kulüp borçlanacak, oyuncular sözleşmelerini feshedip gidecek hem de kulüp küme düşecektir. İlla tutuklanmam gerekiyorsa tesislerde ev hapsi verin. Kulübümü yaşatmak istiyorum, 40 yılımı kulübe verdim.”