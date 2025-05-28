‘Hayır’ dediği için öldürülmüş

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ADANA’da emekli polis memuru Recep Çürük (54), geçen cumartesi gecesi eski eşi Esengül Kaya’nın (48) çalıştığı Çukurova’daki büfeye gitti. Taraflar arasında burada çıkan tartışma büyüdü. Bu sırada Çürük, eski eşini başından tabancayla vurup kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Kaya’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cinayetin ardından memleketi Kozan’a kaçmak için otomobille yola çıkan Recep Çürük, jandarma ekiplerin tarafından durdurulmak istendi. Aynı tabancayı başına dayayıp tetiğe basan Çürük, ağır yaralandı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VARMIŞ

Olaya ilişkin soruşturmada Recep Çürük’ün psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığı öne sürülen Esengül Kaya ile 3 yıl önce çekişmeli olarak boşandıkları belirlendi. Bir süredir eski eşini tehdit ettiği belirtilen Çürük hakkında uzaklaştırma kararı verildiği, bu karara rağmen Kaya’nın yanına gittiği bildirildi. Çürük’ün, barışma teklifini reddedince 3 çocuğunun annesi Esengül Kaya’yı öldürdüğü ortaya çıktı. Adana Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Kaya’nın cenazesi, Kozan’da toprağa verildi.

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Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Recep Çürük de önceki gün doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.