HAYDİ uygulamasını 2 yılda 218 bin kişi telefonuna yükledi

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlıkları bünyesinde çevre, doğa ve hayvanlara, karşı işlenen suçların önlenmesi amacıyla 81 il ve ilçelerde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma birimleri kuruldu. Ülke genelinde 2 bin 230 personel ve 172 ekiple hizmet veriliyor.

Vatandaşların suç teşkil eden olayları HAYDİ ekiplerine daha hızlı ulaştırabilmesi ve bu konuda farkındalığı artırmak için ise Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı ile ortak yapılan çalışma sonucu Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması 28 Temmuz 2020'de hayata geçirildi.

Polis ve jandarma ekipleri; hayvanları öldürme veya yaralama, sokağa atma, aç bırakma, kötü davranma, gücünü aşan yük yükleme, zararlı yiyecek içecek verme, hayvanların gürültüye neden olması, çevrenin kirletilmesi suretiyle hayvanın zarar görmesi, trafikte hayvana çarpıp yardım etmeme, işkence, eziyet, zarar verme, cinsel ilişkide bulunma, hayvanların cinsel içerikli yayınlarda kullanılması, bakımlarını ihmal etme, hayvanların dövüştürülmesi suretiyle kumar oynama, oynatma, tehlike arz eden hayvanları üretme, ülkeye sokma gibi adli veya idari işlem yapılması gereken suçların ihbarını anlık olarak HAYDİ uygulaması üzerinden alarak müdahale ediyor.

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HAYDİ uygulamasını, faaliyete geçtiği tarihten itibaren 218 bin kişi akıllı telefonlarına yükledi. Bu kapsamda, uygulamadan gelen 43 bin 484 yardım çağrısına HAYDİ ekipleri tarafından anında ulaşıldı.