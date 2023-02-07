Kan seferberliği... Haydi Türkiye kan vermeye

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KIZILAY Başkanı Dr. Kerem Kınık, yaptığı açıklamada geçmiş olsun dileklerini ileterek “Güneydoğu bölgemizi derinden etkileyen yaygın bir şekilde hasar oluşturan büyük bir deprem yaşadık. Şu anda AFAD koordinasyonunda hasar tespit çalışmaları ve müdahale planlamaları çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimizin bir kısmı Ankara’da, ana merkezde koordinasyonda; diğer kısımları bütün afet müdahale merkezlerimizde, ulusal beslenme, barınma ve kan hizmetleri noktasında ekip kapasitelerimizi lojistik anlamda bölgeye seferber ettiğimiz için şu anda teyakkuz halindeler. Depremden etkilenmiş olan vilayetlerimizin şubeleri vatandaşlarımıza destek için bölgedeler. Öncelikle bölgelerdeki kan bankalarımızdaki ulusal stoklarımız ilk etaptaki seferberlik için yeterli. Ancak ilerleyen saatlerde olabilecek ihtiyaçlar için tüm Türkiye’yi kan bağışına davet ediyoruz. Allah beterinden korusun, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Devletimiz büyüktür, milletimiz güçlüdür, bunun altından da inşallah kalkacağız” dedi.

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Depremin ardından ekipler teyakkuz durumuna geçti. Depremin hemen ardından Ankara Etimesgut’ta bulunan Afet Operasyon Merkezi’nde kriz masasını toplayan Kızılay, beslenme ve barınma desteği için deprem bölgesine yönelik planlamalarını yaparak ekiplerini harekete geçirdi. Bölgede bulunan depolarından ve Ankara’dan afet bölgesine barınma ve beslenme malzemelerini sevk etmeye başlayan Kızılay, arama kurturma ekiplerini de AFAD koordinesine yönlendirdi.