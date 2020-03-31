Haydi Türkiye dayanışmaya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından “Millete Sesleniş” konuşması yaptı. Erdoğan, KOVİD-19 hastalığına karşı aldıkları tedbirler sebebiyle, bu toplantıyı telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdiklerini söyledi.

Toplantıda, bakanlarla sağlık önlemleri, gıda güvenliği, kamu güvenliği gibi hususlarını etraflıca ele aldıklarını ifade eden Erdoğan, salgının ilk günlerinden itibaren, Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturdukları Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda, sağlık tedbirlerini eksiksiz hayata geçirdiklerini belirterek şöyle konuştu:

MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI

“Aldığımız her tedbirle, devletimizin vatandaşının yanında olduğunu gösterdik. Sivil toplum kuruluşlarımızın da, imkanları çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çalıştığını biliyoruz.

Bu konuda da devletin öncülük etmesi gerektiğini gördüğümüz için ‘Milli Dayanışma Kampanyası’ başlatıyoruz. ‘Biz bize yeteriz Türkiyem’ diyerek başlattığımız bu kampanya için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından, şu anda bilgileri ekranda gözüken bir yardım hesabı açıldı. Ayrıca, yine ekranda gözüken kısa mesaj numaraları üzerinden de bağış yapılabilecek.

7 AYLIK MAAŞIMI BAĞIŞLIYORUM

Amacımız, yevmiye ile geçimini sürdüren kesimler başta olmak üzere, alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan dar gelirli vatandaşlarımıza ilave destek sağlamaktır.”

Her ilde ve ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların belirlenerek yardımların kendilerine sunulacağını ifade eden Erdoğan, “Gerekirse muhtarlıklarımızı da devreye alarak, kampanyada toplanan paraların en doğru şekilde yerine ulaşmasını temin edeceğiz. Kampanyayı, şahsım olarak, 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum. Biraz önceki toplantımızda bakan arkadaşlarımızdan kimi üçer kimi altışar aylık maaşlarını kampanyaya bağışlama kararı aldı. Tabii bazı bakanlarımız çok daha yüksek bağış rakamları da ifade ettiler” diye konuştu. Erdoğan konuşmasının devamında şunları söyledi: “Toplamda bakanlarımız ve kabineye eşlik eden arkadaşlarımız 5 milyon 200 bin liralık bir bağışta bulunmuş oldular. Meclis’teki tüm milletvekillerimizi, AK Parti başta olmak üzere tüm partilerimizin teşkilatlarını, tüm belediye başkanlarımızı, bürokratlarımızı kampanyaya katılmaya davet ediyoruz.

ZEKATLARINI VEREBİLİRLER



Bu süreç içerisinde en büyük katkıyı da işadamlarımızdan, hayırseverlerimizden bekliyoruz. Zekatlarını Ramazan ayında dağıtmayı düşünen vatandaşlarımız da Ramazan ayını beklemeye gerek yok, bu kampanyaya şimdiden katılarak hayır yarışında yerlerini alabilirler. Kampanyamıza yapılan yardımların şimdiden Hak katında kabul olmasını diliyorum. Bugün itibarıyla bu kampanya için 11 milyon dolar hayırseverlerimizden gelen destek var. Bunu da özellikle bildiriyorum ve kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah yaşadığımız sıkıntılı günleri geride bıraktığımızda, hatırlayacağımız en güzel şeylerden biri de, işte bu birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma fotoğrafımız olacaktır.”



BAĞIŞ YAPILABİLECEK HESAPLAR



Ziraat Bankası (Ankara Kamu Kurumsal Şubesi 1745)

IBAN TR 65 0001 0017 4503 2156 2050 21

Ziraat Katılım (Ankara Kurumsal Şubesi)

IBAN TR 22 0020 9000 0014 3597 0000 45

Vakıfbank (T.A.O. Kolej Şubesi)

IBAN TR 55 0001 5001 5800 7310 2018 04

Vakıf Katılım (Ankara Kurumsal Şubesi)

IBAN TR 45 0021 0000 0003 4994 7000 01

Halkbank (Bakanlıklar Şubesi)

IBAN TR 34 0001 2009 4080 0005 0002 30

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Erdoğan’ın, Tarabya’daki Huber Köşkü’nden videokonferans yöntemiyle katıldığı toplantı, yaklaşık 4.5 saat sürdü. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın da katıldığı toplantıda koronavirüsle mücadele konuşuldu.

YENİ HASTANELERİMİZİ SÜRATLE AÇIYORUZ

“Sağlık altyapımız diğer ülkelere göre oldukça iyi durumdadır... Yeni hastanelerimizi de süratle hizmete açıyoruz. Gerçekten çok modern bir sağlık tesisi olan, Şehir Hastanelerimiz, özellikle bu evsaftaki standartlarında 600 yataklı Okmeydanı Hastanemiz o da bugün itibarıyla hizmet vermeye başladı. Burayı daha önce eğitim araştırma hastanesi olarak planlamıştık fakat öyle bir evsafa sahip oldu ki, dedik ki biz burayı süratle şehir hastanesine dönüştürelim ve bugün şehir hastanesi olarak açılışı yapıldı...”