Haydi Meredith’i bulalım

Elif Ela Hatipoğlu (25), henüz 1 yaşındayken babasını kaybetti. Bundan 7 yıl önce üniversite eğitimi için Amerika’ya gitti. Gider gitmez ‘Harvey’ adlı Beagle cinsi bir köpek sahiplendi. Psikoloji eğitimi alan genç kız, bir yandan Los Angeles’ta gönüllü olarak bir barınakta çalışmaya başladı. Çalıştığı yer, hasta ve sahipsiz köpeklere ötenazi uygulanan bir barınaktı. Kasım 2017’de barınağa gelen bir aile, evlat edindikleri köpeğin çok hasta olduğunu söyleyerek geri vermek istedi. Elif Ela, barınağa bırakılmak istenen Chihuahua kırması minik köpeğin öldürüleceğini iyi biliyordu. Daha fazla dayanamayan Ela, hiç tereddüt etmeden adamın elinden köpeği kapıp, sahiplenmek için bağışta bulunulan parayı da cebinden verdi.

SEVGİYLE İYİLEŞTİ

Elif Ela, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Kucağıma baktım ve hastalığı ne kadar ağır olsa da, elimde ölmesi pahasına, çok çok sevileceği bir ortamda olması gerektiğini biliyordum. Formları doldurdum, yumuşacık bir battaniyeye sardım ve eve getirdim. Benim hiçbir köpekle anlaşamayan şaşkın oğlum Harvey, onu öyle sahiplendi ki... ‘Bu çok hasta’ denilerek, barınağa bırakılmaya çalışılan bebek, 2 antibiyotik hap ve bol sevgi ile gözümün önünde kendini toparladı ve hayatımda gördüğüm en neşeli arkadaş oldu.

ANTALYA’DA KAYBOLDU

Elif Ela, 2019 yılında Amerika’dan dönerken, orada sahiplenip birlikte yaşadığı iki köpeğini de Türkiye’ye getirdi. “Aşkım” diye sevdiği, ‘Meredith’ ile ilk tanıştıkları günden beri hiç ayrılmadı. Hatta çoğu zaman işe bile birlikte gittiler. İstanbul’da yabancı bir şirkette Dijital Proje Yöneticisi olarak çalışan Elif Ela, geçtiğimiz günlerde Antalya’ya tatile gitti. ‘Meredith’ tatilde kayboldu.

10 BİN LİRA ÖDÜL

“Aşk acısı çekiyorum” diyen Elif Ela, her yerde, kaybettiği aşkını arıyor. Neredeyse bir kediden bile küçük, 3 kilo ağırlığında 4 yaşındaki minik köpeğinin bulunması için bütün Antalya’ya haber salan Elif Ela, Kemer’in bir ucundan diğer ucuna Türkçe, Rusça ve İngilizce 300 afiş astı. Köpeğini bulmadan İstanbul’a dönemeyeceğini belirten Elif Ela, köpeğinin bulunmasına yardımcı olana 10 bin lira ödül vereceğini söyledi.

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